Cuenta regresiva: se define este lunes si UTA logra el acuerdo o va al paro por 72 horas

Otra vez la prestación del transporte urbano en el interior del país está en riesgo. Este viernes terminó la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Nación que frenó el paro de la UTA que pretende el mismo acuerdo salarial que los choferes del Área Metropolitana de Buenos Aires, pero las empresas en las provincias aseguran que no lo pueden afrontar. La pelea final para saber si se firma o no el acuerdo y en la que hasta el momento no intervienen las que representan a nuestra provincia, será este lunes en una última chance.

En las últimas audiencias, dentro de los cinco días que se añadieron a la Conciliación Obligatoria, estuvieron presentes en el Ministerio de Trabajo de la Nación, las autoridades de gobierno, empresarios del transporte y referentes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA nacional).

Fuentes de Diario La Unión fueron contundentes al indicar que en este proceso de reclamo salarial, ni las patronales locales ni la Dirección de Transporte o el Ministerio de Transporte estuvieron o se interesaron por los pasos que se siguen. Y en este punto la referencia es que todo se encamina a no encontrar un acuerdo salarial, y el sindicato que nuclea a los choferes iniciaría por tanto, un paro desde el martes a la medianoche y esta vez se cumplirá la promesa de las 72 horas en todo el interior del país para la líneas urbanas y de media distancia.

Espera local

“Personalmente no creo que haya una solución. No depende de la seccional local de UTA y solo nos queda esperar a que se firme el acuerdo este lunes ”, adelantó Juan Vergara, secretario general del gremio en nuestra provincia. Consultado por los fondos que son necesarios para cubrir el incremento que están solicitando, el gremialista planteó: “siempre se dijo, desde un primer momento, que se necesitan más fondos de Nación pero se está en esta lucha, porque ellos no quieren enviar más subsidios para interior y ahí surge el tire y afloje”.

Subsidios

Es por esta situación, que se repite en otras jurisdicciones del país, que la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) pidió una reunión con representantes del Ministerio de Transporte de la Nación, el Comité Federal de Transporte (Cofetra, que nuclea a las provincias) y la UTA para el próximo lunes. Esta audiencia es un último intento por destrabar el conflicto.

Conflicto que pasa totalmente por lo económico. Provincias que aseguran que no pueden respaldar la equiparación solicitada por UTA, empresas que dicen estar desfinanciadas, tal como suceden en Catamarca, y por tanto, todo hace apuntar a Nación como la salvación. En el caso nuestro, la opción que se maneja en otras provincias de aumentar el boleto para generar una compensación, no es posible dado que este ya se incrementó recientemente.

Hasta ahora no aparecen los fondos que se necesitan para cubrir el 50% de aumento que piden los choferes. Las empresas piden que los estados provinciales y nacional aporten los fondos para el incremento. Esta última ya anunció que se eleva de 3.200 millones a 3.500 millones de pesos mensuales los envíos a las jurisdicciones del interior del país. Ese incremento también obliga a las provincias a aumentar sus propios aportes. Las patronales sostienen que estas cifras no son las suficientes para cubrir el incremento para los trabajadores.

Con este panorama, los choferes quedan a la expectativa y los usuarios, nuevamente a estar pendiente de lo que suceda.