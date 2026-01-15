Dengue: Catamarca conformó una mesa multisectorial para reforzar la prevención

Con el objetivo de intensificar las acciones de prevención y control del dengue en todo el territorio provincial, el Gobierno conformó una mesa multisectorial estable integrada por los ministerios de Gobierno y de Salud, el Municipio de la Capital y la Dirección de Vialidad Provincial. La iniciativa busca articular esfuerzos, optimizar recursos y fortalecer las estrategias destinadas a reducir la proliferación del mosquito Aedes aegypti, principal vector de la enfermedad.

Según se informó oficialmente, la mesa multisectorial comenzará a funcionar de manera activa la próxima semana, cuando se lleve a cabo una reunión con representantes de los municipios que registran mayor incidencia de casos de dengue. El encuentro tendrá como eje central el intercambio de información sobre las tareas que se vienen realizando en cada jurisdicción, así como un relevamiento del recurso humano disponible y de la maquinaria con la que cuentan los municipios para llevar adelante las acciones de prevención.

Desde el Ministerio de Salud destacaron que la conformación de este espacio de trabajo conjunto responde a la necesidad de abordar el dengue desde una mirada integral, que no se limite únicamente a la atención sanitaria, sino que incluya aspectos vinculados al ambiente, la infraestructura urbana y la participación comunitaria. En ese sentido, se subrayó la importancia del trabajo coordinado entre los distintos niveles del Estado para lograr resultados sostenidos en el tiempo.

Uno de los puntos centrales de la estrategia es el control de los criaderos del mosquito, que se forman principalmente en recipientes con agua acumulada, como baldes, neumáticos, botellas, macetas y otros objetos en desuso. La eliminación de estos focos, conocida como descacharrado, es considerada la medida más efectiva para prevenir la reproducción del Aedes aegypti y reducir el riesgo de transmisión del dengue, el zika y el chikungunya.

Ayer, el COE provincial

El vicegobernador de la provincia, Rubén Dusso, a cargo del Poder Ejecutivo, presidió este martes en Casa de Gobierno una reunión del Comité Operativo de Emergencia (COE) Ampliado, con el objetivo de coordinar acciones preventivas frente al dengue y la circulación de la influenza H2N3. El encuentro tuvo como eje central el abordaje epidemiológico anticipado, la definición de protocolos unificados y la asignación de misiones específicas a los distintos organismos del Estado, los municipios y el sector privado.

La convocatoria reunió a autoridades provinciales y referentes del sistema sanitario público y privado, en una instancia de trabajo conjunto orientada a fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles escenarios de riesgo sanitario. Junto al vicegobernador Dusso, encabezó la reunión la ministra de Salud de la Provincia, Johana Carrizo, quien destacó la importancia de una planificación articulada y basada en información unificada.