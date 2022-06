Denuncian al Same por desatención y demora en la atención de una paciente

Una dramática situación vivió una familia este fin de semana, cuyo trágico final se podría haber evitado, si los servicios de salud hubiesen actuado con mayor celeridad. Así lo refieren amigos y familiares de una joven de 22 años que, por vivir en Fray Mamerto Esquiú, tal vez en un barrio de difícil acceso, no tuvo la atención médica que correspondía y, por esto, terminó perdiendo la vida.

El grave hecho primero fue denunciado por amigos de la víctima, quienes en redes sociales mostraron su enojo por lo que consideraron fue una excesiva demora en la llegada de la ambulancia. Todo sucedió este sábado cuando Virginia Milagros volvió a descompensarse y la familia llamó nuevamente al personal del Same, quienes ya habían estado en el domicilio por la mañana. En ese momento tras revisarla, consideraron que su estado no merecía un traslado y se retiraron. Al ser llamados otra vez, habrían preguntado nuevamente cómo hacían para llegar al Bº Los Arbolados y para esto se demoraron 40 minutos.

En el medio, los padres, amigos y vecinos al ver a la joven completamente descompensada, comenzaron a reanimarla pero para cuando llegaron los profesionales, era tarde.

Laura Castro, amiga de la víctima, quien viralizó el caso en sus redes sociales, comentó la tragedia que se vivió este fin de semana indicando con crudeza que "en el transcurso de 40 minutos desde que yo estuve en la casa, aclarando que la familia hacía ya un tiempo que había llamado a Urgencia y ante su ausencia decidieron salir a buscar ayuda, me contacté nuevamente con el Same, la policía de San Antonio y el 911. En el medio amigos que viven cerca de la comisaría de Fray Mamerto Esquiú, también llamaron para que lleguen a asistirnos. Pensaba mil cosas en segundos intentando buscar ayuda. Ya que quienes se supone son los que deben velar por el bienestar y seguridad de las personas no llegaban. Pasaron aproximadamente 25 minutos y recién llegó la policía acompañada del hermano de la chica, que lamentablemente tuvo que salir desesperado a buscarlos sino quizás aún no llegaban. Luego de casi 40 minutos llega el Same. Fueron 40 minutos, lo que yo me tardo en llegar a mi lugar de trabajo atravesando tres departamentos y viajando a 50 kilómetros. ¿Eso es urgente para el sistema de salud en Catamarca?" .

En la jornada de hoy, la madre de la joven, en declaraciones a Radio Valle Viejo reclamó no solo la falta de atención del servicio de emergencias sino la empatía con el caso de su hija. La mujer destacó que si los médicos que en una primera instancia habían llegado a su domicilio, y le dijeron "que estaba bien, la hubiesen atendido quizás ahora ella hubiese tenido otra oportunidad".

La víctima, que tenía una obesidad como enfermedad de base, falleció de un infarto y ahora la duda que queda es si la ambulancia hubiese llegado a tiempo, la historia de la joven de 22 años tendría otro final.