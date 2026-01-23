Derrumbes interrumpen totalmente el tránsito en la Cuesta de El Portezuelo

El tránsito permanece totalmente interrumpido en la Cuesta de El Portezuelo como consecuencia de derrumbes registrados sobre la calzada, una situación que impide la circulación vehicular y representa un riesgo para la seguridad vial. Así lo informaron fuentes oficiales, que confirmaron la intervención inmediata de personal de Vialidad Provincial en el sector afectado.

De acuerdo con la información difundida, los deslizamientos de material rocoso y tierra se produjeron en distintos puntos del trazado, lo que obligó a cerrar preventivamente el paso para todo tipo de vehículos. La medida se adoptó con el objetivo de evitar accidentes y preservar la integridad de quienes transitan habitualmente por esta vía, una de las más utilizadas para el acceso y la conexión entre distintos puntos del Valle Central.

Desde Vialidad Provincial indicaron que maquinarias y equipos técnicos se encuentran trabajando en el lugar, llevando adelante tareas de despeje de la calzada, remoción del material acumulado y evaluación de la estabilidad del terreno. Estas acciones son fundamentales para determinar cuándo podrán restablecerse las condiciones mínimas de seguridad que permitan la reapertura del tránsito.

Las autoridades señalaron que, además del retiro de los escombros, se realiza un relevamiento detallado de las laderas y taludes adyacentes a la ruta, con el fin de detectar posibles riesgos de nuevos desprendimientos. En zonas de cuesta y montaña, este tipo de controles resulta clave, especialmente tras episodios climáticos adversos que pueden debilitar el suelo y generar inestabilidad.

Mientras continúan los trabajos, se solicita a los usuarios no intentar circular por la zona, respetar la señalización dispuesta y seguir estrictamente las indicaciones del personal apostado en el lugar. El incumplimiento de estas recomendaciones no solo pone en peligro a los conductores, sino que también puede entorpecer las tareas de despeje y demorar la normalización del tránsito.