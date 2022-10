Descuentos por los días de paro: en la Maternidad sufrieron recortes de hasta $15 mil

Ya lo había adelantado el ministro de Gobierno cuando al marcar que Aprosca convocaba a un paro indebidamente por no ser un gremio reconocido, marcando que los días de medidas de fuerza iban a ser descontados. Esto ahora está siendo confirmado por los profesionales y trabajadores del sector salud, quienes con profundo malestar hicieron público esto, mientras anuncian más medidas para repudiar esta situación que marcan es injusta.

La novedad fue trascendiendo a medida que los trabajadores sanitarios fueron cobrando sus haberes, según el cronograma de la Administración Pública, llegando en algunos casos a ser sumamente sustanciales. Esto provocó una inmediata reacción en la mañana de este martes, primero en Avda. Virgen del Valle y Avda. Belgrano, donde Autoconvocados del Hospital de Niños cortaron el cruce de estas avenidas para visibilizar el malestar.

Una reacción similar se adoptó en la Maternidad Provincial “25 de Mayo”, donde ya desde este lunes sostienen un quite de colaboración que en la jornada de hoy amenaza con profundizarse por los descuentos, que como indicaron profesionales del centro de salud, llegaron a ser de hasta cuatro días. Con reserva de la identidad por miedo a represalias, indicaron a La Unión que “a medida que vamos cobrando vamos advirtiendo el descuento y queremos saber porque dado que el mensaje que teníamos del Gobierno era que los descuentos no se iban a realizar, que había sido un error y que no se iba a volver a suceder. Esto por cuanto conservamos el derecho de la huelga o marcha” .

La profesional recordó que lo previo a esto y que fue de notoriedad fueron los despidos en varios hospitales del interior, medida a la que se había llegado por haber participado supuestamente de las medidas de fuerza. Esto generó un cortes de ruta y más protesta, hasta que el mismo ministro Miranda, recién asumido intervino garantizando la marcha atrás de esta medida. Desde allí se había dejado en claro que no iba a haber descuento pero la realidad está marcando otra cosa.

La médica de la Maternidad, al poner un número a esta deducción indicó que esta “va desde los $4000 hasta $15.000 aproximadamente y tenemos el dato que hasta se han realizado reducciones de hasta más de $15.000” . Por el impacto de estas cifras es que tienen planeada una reunión con todos los afectados para analizar los alcances de esta determinación oficial para luego de esto, evaluar los pasos a seguir en la protesta.

Contra ATSA

La profesional, que reconoce que la mayoría de los trabajadores de la Maternidad responde a Aprosca y a Autoconvocados, se muestra molesta por el accionar de ATSA, marcando que este es el gremio “que no nos representa y que además no tiene injerencia en la salud pública”. En este punto, expresaron su malestar por lo acordado con el Gobierno remando “ellos no deben intervenir en la salud pública”.

En este punto, se debe mencionar que el polémico acuerdo entre ATSA y el Gobierno, fue indirectamente confirmado por la cartera que dirige Juan Cruz Miranda, al trascender que el titular de la cartera de Gobierno le reclamó a Burgos el haber difundido el encuentro.

Asamblea y atención a los pacientes

Mientras se resuelve, este martes a las 9 hs volverán a reunirse en asamblea los profesionales y trabajadores de la Maternidad para evaluar los pasos a seguir. En tanto, sostienen el quite de colaboración que implica la no atención en los consultorios para los embarazos de menos de 36 semanas, manteniendo las urgencias y emergencias obstétricas. “Sí estamos garantizando casos particulares como los embarazos de alto riesgo, los que son clasificados y atendidos”, precisaron.

Por otro lado, los Autoconvocados del “Eva Perón” anunciaron que este miércoles volverán a cortar las calles con la modalidad de piquetes, para marcar así el malestar del sector. En tanto desde Aprosca, confirmaron que el jueves van a realizar la marcha, tal como lo vienen haciendo desde hace meses.