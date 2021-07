Desde el lunes vuelven las clases presenciales a la Fray

Para el nivel inicial y primario de la Escuela Fray Mamerto Esquiú, las clases presenciales tendrán su inicio el lunes 2 de agosto, mientras que para la secundaria de ambas preuniversitarias (Fray y ENET Nº1), las actividades, por el momento, son virtuales y se irá incorporando la presencialidad de manera gradual. En las distintas facultades de la UNCA, mientras tanto, las tareas se siguen desarrollando desde la virtualidad.

En este sentido, Marcelo Vega, coordinador de la Escuelas Preuniversitarias, informó que "hemos iniciado el proceso administrativo después del receso invernal. Trabajamos fuertemente en talleres, gestión institucional y planificación de esta vuelta. En la primera semana se está trabajando de manera virtual en todos los niveles", indicó.

Asimismo, Vega puntualizó que el nivel inicial, comenzará la próxima semana con actividades presenciales. A su vez, agregó que en cada uno de los casos se tiene en cuenta la modalidad de burbuja y el cumplimiento de todos los protocolos sanitarios vigentes. "Se va a informar grado por grado y sección por sección cómo va a ser el ingreso. Ya hicimos una primera prueba antes de la Etapa Roja".

En relación al Nivel Secundario, el funcionario precisó que "tanto en la ENET como en La Fray, esta semana y uno o dos días de la próxima, estaremos terminando con los exámenes de ingresos y equivalencias, lo que estamos haciendo de manera virtual, salvo aquellas instancias en que sea necesario hacerlo de forma presencial, como son los talleres".

Vega dijo que la vuelta a la presencialidad se realizará de manera de manera gradual, sobre todo en el caso de los últimos años. "Son escuelas muy grandes en cuanto a alumnos, por lo que, respetando los protocolos y las burbujas que están previstas, las Direcciones van a ir determinando cómo serán los procesos de ingreso".

Vega, les pidió a los padres de los alumnos tranquilidad, ya que "estamos pensando en una vuelta ordenada y que sea segura para todos. El principal objetivo para este segundo cuatrimestre, está puesto principalmente en el aprendizaje".

Facultades

A su vez, la Lic. Patricia Caffettaro, secretaria Académica de la UNCA, explicó que aún no retornan las clases presenciales en las distintas Facultades que componen la Universidad, detallando que "desde este lunes empezamos de forma gradual y progresiva las actividades administrativas en cada una de las aéreas y de la Unidades Académicas. Cada Facultad determinará sus actividades en función de sus grupos y sus aforos, siempre cumpliendo con los protocolos. En el caso de las cuestiones académicas, lo que está aprobado es el retorno a las actividades prácticas, como son la de los laboratorios y también los exámenes presenciales para aquellos espacios curriculares que no puedan ser evaluados o se dificulta hacerlo de modo virtual, pero todavía, lo que tiene que ver con la reanudación de las clases en el nivel universitario, esto no se aprobó a nivel provincial desde el punto de vista epidemiológico. Estamos atentos a eso y en función de que se reanude, lo iremos haciendo".

"La virtualidad continúa, estamos con exámenes en cada unidad Académica y culminado el período de exámenes, retomaremos con las clases virtuales", destacó la funcionaria.