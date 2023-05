Después de meses, los alumnos de la Escuela Secundaria de Siján retornarán a la presencialidad

La Escuela Secundaria N°62 “Prof. Ramón Arturo Barrios” de la localidad de Siján, en el departamento Pomán, retornó esta semana a la presencialidad en el edificio de su escuela debido al avance de los trabajos en el edificio escolar que permitieron a la comunidad educativa desempeñar sus actividades con normalidad.

Los trabajos realizados, que iniciaron en el mes de marzo, incluyeron la reparación total de las instalaciones eléctricas en el ala central y oeste, reparación de dos núcleos sanitarios, arreglos de mampostería en aulas, colocación de zócalos y arreglos de placas de durlok.

El director de Educación Secundaria, Luis Bazán, informó que durante este periodo de reparación edilicia, la institución escolar pasó a trabajar desde la “no presencialidad” tal cual lo establece la normativa legal en vigencia para estas situaciones. “La escuela puso en práctica una serie de acciones consistentes en buscar las estrategias y los nexos para que los jóvenes no pierdan el vínculo con la institución y de esta forma permanecer en contacto”, explicó.

“Es de destacar que la administración del establecimiento escolar que no se detuvo, por lo que se continuó trabajando con normalidad poniendo en práctica con los docentes el uso de las guías de aprendizaje a fin de que los alumnos que no cuenten con conectividad, por diferentes motivos, puedan realizar los trabajos necesarios y seguir avanzando en el proceso de enseñanza aprendizaje. En este sentido, el vínculo directo entre la escuela y los alumnos fueron las clases de educación física, las cuales eran presenciales, donde los alumnos asistían a las mismas y entregaban sus trabajos a los directivos y preceptores que concurrían para dialogar y ver las necesidades y desventajas que atravesaban los jóvenes en esta etapa de la no presencialidad”, detalló Bazán.

El funcionario, además, informó que “esta semana, después de dos meses, se reinició la puesta en marcha del periodo escolar con la presencialidad medida, siendo los alumnos del ciclo básico de 1° a 3° años quienes inician esta nueva etapa, sumándose los 6 años de ambas orientaciones. Por decisión de la dirección escolar en común acuerdo con la superioridad de la cartera educativa local, se estableció que los alumnos de 1° y de 6° año tendrán presencialidad plena a fin de fortalecer las trayectorias escolares y darles las herramientas mínimas para poder enfrentar estudios superiores, como en el caso de los alumnos del último año del nivel secundario”.