Detectan la "supergripe" H3N2 en ocho provincias: el 30% de los casos terminó en internación

El avance de la denominada "supergripe" H3N2 comienza a encender señales de alerta en la Argentina. En las últimas horas, el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI) Dr. Carlos G. Malbrán confirmó la detección de nuevos casos del subclado K de la gripe A (H3N2) en las provincias de Córdoba y Corrientes, que hasta el momento no habían reportado contagios. Con estos registros, ya son ocho los distritos del país que presentan casos confirmados de esta variante viral que actualmente circula con fuerza en el hemisferio norte.

Según la información oficial, en cada una de estas dos provincias se confirmaron dos casos, que se suman a los 11 ya reportados el lunes por el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN). De esta manera, el total de contagios confirmados en la Argentina asciende a 15. Un dato que preocupa a las autoridades sanitarias es que alrededor del 30% de los casos fue detectado cuando los pacientes ya se encontraban internados, lo que da cuenta del potencial impacto clínico de esta variante.

El BEN también detalló que, de los 11 casos contabilizados al inicio de la semana, nueve personas no tenían antecedente de vacunación contra la gripe. Si bien la vacuna antigripal actualmente disponible no está específicamente adaptada al subclado K de la H3N2, los especialistas remarcan que la inmunización sigue siendo una herramienta clave, ya que reduce el riesgo de cuadros graves, complicaciones y hospitalizaciones.

Con los nuevos contagios, el mapa epidemiológico de la "supergripe" en el país queda conformado de la siguiente manera: tres casos en la provincia de Buenos Aires; dos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; dos en Neuquén; dos en Santa Cruz; dos en Córdoba; dos en Corrientes; uno en Mendoza; y uno en Tierra del Fuego.

En el caso de Corrientes, las autoridades sanitarias confirmaron que se trata de dos mujeres adultas mayores que cursaron la enfermedad con una evolución favorable y ya recibieron el alta médica. En ambos casos, se estableció un nexo epidemiológico con un familiar que había viajado recientemente al exterior, aunque no se precisó si esa persona figura oficialmente dentro del listado de infectados.

En Córdoba, en tanto, uno de los casos corresponde a un hombre de 27 años, oriundo de la localidad de Freyre, con antecedente de viaje a México. El segundo es una mujer de 38 años, residente en La Calera, que había viajado a España. Ambos pacientes fueron atendidos de manera ambulatoria y no requirieron internación. Desde el sistema de salud provincial informaron además que se encuentran a la espera de los resultados de la secuenciación genómica de otros cuatro casos sospechosos.

Respecto de los 11 casos detectados con anterioridad, sólo dos consignaron antecedentes de viaje al exterior, ambos a países de Europa. El resto no registró desplazamientos internacionales, lo que abre la posibilidad de contagios ocurridos dentro del territorio nacional. No obstante, las autoridades sanitarias aclararon que, por el momento, la cantidad de casos es insuficiente para confirmar la existencia de circulación comunitaria del virus.

Recomendaciones sanitarias

Frente a este escenario, el Ministerio de Salud de la Nación reiteró una serie de recomendaciones destinadas a prevenir la transmisión del virus y reducir el impacto de los cuadros respiratorios. Entre las principales medidas se destaca la importancia de mantener completos los esquemas de vacunación, en especial en los grupos de riesgo.

También se recomienda realizar un lavado frecuente de manos con agua y jabón, cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar, y evitar compartir objetos personales como vasos, cubiertos u otros utensilios.

Además, se aconseja limpiar y desinfectar regularmente las superficies en contacto con personas enfermas, utilizando agua y detergente, jabón o soluciones con alcohol al 70%; ventilar adecuadamente los ambientes, especialmente en espacios cerrados; y que las personas con síntomas respiratorios eviten el contacto con otras personas y restrinjan las interacciones hasta presentar mejoría clínica y haber transcurrido al menos 24 horas sin fiebre, sin uso de antitérmicos.

Por último, las autoridades sanitarias recomendaron que quienes viajen o regresen de países con circulación de influenza refuercen las medidas generales de prevención durante el viaje y al retorno, y que ante la aparición de síntomas respiratorios extremen los cuidados para evitar nuevos contagios.