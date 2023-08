Salud vs Importaciones Diálisis en crisis: la atención se verá resentida por la falta de insumos y el no pago de la Provincia Los centros de diálisis resuelven los faltantes mediante préstamos, para paliar así las demoras. La otra gran preocupación es la deuda del PROFE. Si no hay pago en el corto plazo, se dejará de atender y se devolverán los pacientes al nosocomio capitalino.