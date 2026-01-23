Docentes Autoconvocados rechazaron por inconsulto el cierre de la paritaria 2025

Los Docentes Autoconvocados de Catamarca manifestaron su rechazo al anuncio oficial del Gobierno provincial y de la Intersindical Docente respecto al cierre de la paritaria salarial 2025, al considerar que el acuerdo alcanzado no refleja una recomposición real del salario ni cuenta con el respaldo de las bases del sector educativo. Según expresaron, el aumento anunciado no compensa la pérdida sostenida del poder adquisitivo y fue definido sin una consulta democrática efectiva a los trabajadores.

Desde el espacio autoconvocado señalaron que "no existe ningún mandato de los docentes para cerrar la paritaria 2025", al sostener que nunca se realizó una consulta real y presencial a las bases. En ese sentido, cuestionaron que la intersindical docente haya firmado el acuerdo de manera unilateral, intentando legitimar la decisión a través de encuestas virtuales y reuniones por plataformas digitales que, aseguran, excluyen a una amplia mayoría de la docencia, en especial a quienes sostienen cotidianamente la escuela pública en el territorio.

A través de un posteo en redes sociales, los docentes calificaron este accionar como una "burocracia sindical funcional al ajuste", al advertir que convalidar aumentos salariales por debajo del costo de vida real implica favorecer la política del Ejecutivo provincial y profundizar el deterioro histórico del salario docente. "Eso no es democracia sindical", remarcaron, al tiempo que denunciaron que las bases están siendo silenciadas.

En relación al incremento anunciado, los autoconvocados sostuvieron que el pago previsto para febrero corresponde, en realidad, a la inflación ya sufrida por los trabajadores durante los meses previos, por lo que no representa una mejora real de los ingresos. Indicaron además que los porcentajes difundidos como "aumentos acumulados" encubren una caída sostenida del salario en términos reales, situación que, según afirmaron, no ha sido revertida a lo largo de la paritaria 2025.

Uno de los puntos centrales del reclamo está vinculado al nivel del salario básico docente en la provincia. Según advirtieron, los haberes actuales no alcanzan para cubrir el costo de la canasta básica de alimentos, lo que profundiza la precariedad económica del sector y afecta de manera directa las condiciones de vida de los trabajadores de la educación. Este escenario, afirmaron, responde a una decisión política, al señalar que el presupuesto educativo provincial sufrió una caída en términos reales y no fue recompuesto.

Asimismo, expresaron su preocupación por la incorporación de argumentos vinculados a posibles recortes y achiques del sistema educativo en el marco de la discusión paritaria. Desde el espacio consideraron grave que se planteen criterios demográficos o de ajuste para justificar políticas que afectan el derecho social a la educación, al remarcar que la escuela pública debe ser garantizada por el Estado y no ajustada.

Frente a este escenario, los Docentes Autoconvocados convocaron a un Encuentro Provincial para el próximo miércoles 4 de febrero, con el objetivo de coordinar acciones, fortalecer la organización y debatir estrategias en defensa de los derechos salariales y laborales, así como de la educación pública. Entre los reclamos centrales, exigieron un incremento salarial de emergencia acorde al costo de vida real, el fin de los techos salariales, la realización de asambleas con participación efectiva de las bases, concursos para la cobertura de cargos y la titularización en todos los niveles educativos.

En contraste, el Gobierno provincial confirmó que los docentes percibirán un aumento salarial del 5,37%, correspondiente al cierre de la paritaria 2025, y anunció que en los primeros días de febrero se dará inicio formal a las negociaciones paritarias del ciclo 2026. El anuncio fue realizado tras una reunión encabezada por el gobernador Raúl Jalil junto al ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Nicolás Rosales Matienzo, y la ministra de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, Verónica Soria, con representantes de la intersindical docente.

Durante el encuentro, las partes avanzaron en la revisión final de la paritaria 2025, que culmina con la aplicación del ajuste bimestral correspondiente a la inflación registrada en noviembre y diciembre. Dicho incremento se verá reflejado en los haberes de enero, que serán percibidos en febrero. Con esta actualización, el Ejecutivo destacó que el aumento acumulado de la paritaria 2025 alcanza el 42,63%, en el marco de una política de seguimiento inflacionario y diálogo sostenido con los gremios del sector.