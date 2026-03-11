Docentes autoconvocados de Tinogasta retoman el corte en Ruta 60

El conflicto docente en la provincia sumó un nuevo capítulo este martes a la niche con el retorno de los trabajadores autoconvocados a las rutas, en una medida de protesta que busca visibilizar el reclamo por mejoras salariales. La protesta se desarrolla en el acceso a la ciudad de Tinogasta, sobre la Ruta Nacional 60, donde los manifestantes instalaron un corte parcial del tránsito por tiempo indeterminado.

La decisión fue tomada por docentes autoconvocados de Tinogasta y de la capital catamarqueña, quienes resolvieron profundizar las medidas de fuerza ante lo que consideran una "falta de gestión" y respuestas insuficientes por parte de las autoridades frente a los pedidos de incremento salarial.

Según manifestaron los propios trabajadores de la educación que participan de la protesta, el eje central del reclamo es lograr una recomposición salarial que permita compensar la pérdida del poder adquisitivo que denuncian viene afectando sus ingresos.

El regreso a la ruta implica un nuevo escenario de tensión dentro del conflicto docente, en un contexto donde las negociaciones entre los gremios y el Gobierno aún no han logrado generar una propuesta que satisfaga las demandas del sector.

La protesta en el acceso a Tinogasta

El epicentro de la medida de fuerza se encuentra en el ingreso a la ciudad de Tinogasta, uno de los puntos estratégicos de circulación hacia el oeste provincial. Allí, los docentes autoconvocados implementaron una modalidad de corte parcial del tránsito, lo que implica que la circulación vehicular no está completamente interrumpida, aunque sí presenta restricciones importantes.

Los manifestantes explicaron que el objetivo es visibilizar el conflicto sin bloquear de manera permanente la circulación, permitiendo intervalos de paso para los vehículos.

Cómo funciona el corte y la circulación vehicular

De acuerdo con la información difundida por los propios organizadores de la protesta, el corte en la Ruta Nacional 60 se desarrolla bajo una modalidad específica que regula el paso de los vehículos.

Los datos técnicos de la medida son los siguientes:

Frecuencia de paso: el tránsito se habilita únicamente durante 15 minutos cada dos horas.

Modalidad: se trata de un corte parcial, que afecta el flujo vehicular hacia el oeste provincial.

Duración: la permanencia en la ruta fue declarada por tiempo indeterminado.

Los docentes que participan del corte indicaron que la medida continuará hasta obtener soluciones concretas a sus reclamos salariales. Esta modalidad de protesta genera interrupciones periódicas en la circulación, lo que impacta en los desplazamientos hacia distintos puntos del oeste de la provincia, particularmente en el acceso a Tinogasta.

Las consignas del reclamo docente

Durante la jornada de protesta, los educadores expresaron su reclamo bajo una consigna que sintetiza el eje del conflicto: "Mi salario es mi derecho, no mi privilegio".

Con este lema, los docentes autoconvocados buscan poner el foco en lo que consideran una necesidad urgente de recomposición salarial, y reclaman que el Estado Provincial presente una propuesta superadora en las instancias formales de negociación.

Para los manifestantes, las respuestas obtenidas hasta el momento no han sido suficientes para responder a la pérdida del poder adquisitivo que denuncian, motivo por el cual decidieron retomar las protestas en la ruta.

Expectativa por la reunión paritaria

En paralelo al desarrollo de la protesta, el conflicto se mantiene en un clima de expectativa y tensión a la espera de una instancia formal de diálogo. Según informaron los propios voceros del corte, mañana jueves a las 10:00 horas está prevista una reunión entre los gremios docentes y representantes del Gobierno.

El encuentro aparece como un momento clave dentro del conflicto, ya que de su resultado dependerá la continuidad o el levantamiento de la medida de fuerza. Entre los escenarios que se manejan dentro del sector docente se encuentran:

Levantamiento del bloqueo, en caso de que surja una propuesta salarial considerada satisfactoria.

Continuidad del corte en la ruta, si no se registran avances concretos en la negociación.

Intensificación de las medidas de fuerza, de cara al cierre de la semana.

De este modo, la reunión prevista para el jueves se presenta como un punto de inflexión en el conflicto, en medio de un escenario donde los docentes autoconvocados decidieron volver a ocupar la ruta para reforzar su reclamo.

Mientras tanto, el corte parcial en la Ruta Nacional 60 continúa marcando el pulso de una protesta que, según los propios manifestantes, se mantendrá vigente hasta que se obtengan respuestas concretas a la demanda de recomposición salarial.