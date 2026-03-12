Docentes de Catamarca rechazaron la oferta del Gobierno y exigen una propuesta superadora

En la tarde de este jueves se desarrolló la segunda audiencia de conciliación obligatoria entre la Intersindical Docente y autoridades del Gobierno de Catamarca, en el marco del conflicto salarial que atraviesa el sector educativo de la provincia.

El encuentro se llevó a cabo con el objetivo de avanzar en una negociación paritaria que permita alcanzar un acuerdo sobre la recomposición salarial de los docentes. Sin embargo, tras la reunión, los gremios que integran la Intersindical comunicaron que la propuesta oficial fue rechazada por considerarla insuficiente frente a la situación económica que afecta al sector.

La postura fue anunciada públicamente por las organizaciones sindicales ATECA, SADOP y SIDCA, que integran la Intersindical Docente y participan de la mesa de negociación con el Ejecutivo provincial.

La Intersindical rechazó la propuesta salarial

Luego del encuentro, las entidades sindicales difundieron un comunicado en el que explicaron los motivos de la decisión adoptada durante la reunión paritaria.

Según expresaron: "LA INTERSINDICAL RECHAZÓ LA OFERTA POR INSUFICIENTE Y EXIGIÓ UNA PROPUESTA SUPERADORA".

En el documento, las organizaciones gremiales detallaron que la propuesta presentada por el Gobierno provincial no responde a la realidad económica que atraviesan las y los docentes, por lo que resolvieron rechazarla de manera conjunta.

El comunicado señala textualmente:

"La Intersindical Docente informa que, en el marco de la reunión paritaria realizada en el día de la fecha, se resolvió rechazar la propuesta salarial presentada por el Gobierno Provincial por considerarla insuficiente frente a la realidad que atraviesan las y los docentes".

Los sindicatos remarcaron que los montos ofrecidos no logran compensar la pérdida del salario real que afecta al sector docente, una situación que se arrastra en el tiempo y que forma parte de los reclamos centrales planteados en el proceso de negociación.

Ratificación del pliego reivindicatorio docente

Durante la audiencia, la Intersindical también confirmó que mantiene vigente la propuesta contenida en su pliego reivindicatorio, documento que reúne los principales reclamos del sector.

En ese sentido, los gremios sostuvieron que la oferta oficial no alcanza a revertir la pérdida salarial registrada entre los docentes.

Entre los puntos planteados por las organizaciones sindicales se destacan:

Recomposición salarial acorde a la realidad del sector docente.

Recuperación del salario real.

Cumplimiento de los reclamos incluidos en el pliego reivindicatorio.

Los representantes gremiales sostienen que una nueva propuesta deberá contemplar estos puntos para poder avanzar en un acuerdo dentro del proceso de conciliación.

Reclamos adicionales en la agenda docente

Además de la discusión estrictamente salarial, la Intersindical Docente dejó planteada durante la reunión la necesidad de avanzar en otros temas que forman parte de la agenda del sector.

Uno de los puntos señalados fue la situación de la titularización docente, un reclamo que los gremios consideran prioritario.

En ese sentido, las organizaciones sindicales plantearon la necesidad de implementar mecanismos ágiles, concretos y sin burocracia excesiva que permitan resolver estos procesos administrativos de manera más eficiente.

Este planteo busca ampliar el alcance de la negociación, incorporando aspectos estructurales vinculados a la estabilidad laboral de los trabajadores de la educación.

La negociación pasó a cuarto intermedio

Tras el rechazo de la oferta presentada por el Ejecutivo provincial, la discusión salarial pasó a cuarto intermedio.

Esto significa que las partes acordaron suspender temporalmente la negociación hasta una nueva convocatoria, con el objetivo de que el Gobierno provincial pueda presentar una propuesta superadora.

Desde la Intersindical indicaron que el objetivo es lograr un ofrecimiento que dé respuesta a las necesidades del conjunto de la docencia.