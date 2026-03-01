Avisados: se viene un domingo ventoso en Catamarca

Este domingo estará marcado por el calor y el viento, sin probabilidades de lluvia en ninguno de los tramos del día. Luego de una madrugada con 24 grados de mínima, el día de hecho comenzó con el cielo parcialmente nublado.

En la mañana, esta condición variará apenas a algo nublado y la temperatura ascenderá a 25 grados. El viento comenzará a soplar con intensidad desde el Norte con velocidades entre los 23 y 31 km/h y ráfagas que oscilarán entre 51 y 59 km/h.

Por la tarde, se espera una máxima de 35 grados, en un contexto ventoso. Continuará soplando del mismo sector pero aumentará la intensidad, la que rondará entre los 32 y 41 km/h, manteniendo las ráfagas con el registro de la hora anterior.

Hacia la noche, las condiciones continuarán iguales, con una temperatura de 30 grados. El viento seguirá soplando desde el Norte y se mantendrá entre los 23 y 31 km/h, con ráfagas con máximas de 59 km/h..

La probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0% durante toda la jornada.