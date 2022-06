Drama familiar: madre quiere recuperar a sus hijas y evitar que las deriven a la Casa Cuna

Una mala relación familiar, discusiones y la separación con su pareja han puesto a una mujer al borde de quedar sin la custodia de sus hijas. Desde hace unas semanas una madre pelea por recuperar a dos menores y en medio de su angustia, aguarda para que los organismos de control la escuchen y eviten derivar a las niñas a la Casa Cuna.

Según el relato de Guadalupe González, todo se inicia en una pelea con su hermana, quien le viene a reclamar una serie de decisiones. En medio del cruce de palabras y como la relación familiar está rota, la mujer decide decirle a su familiar que “a partir de ahora, consideren que yo realmente estoy muerta para ustedes. Y no me busquen ni molesten más”. Esto fue lo que habrían utilizado tanto su familia como su ex pareja para argumentar que ella no está en su sano juicio y que hasta habría además intentado quitarse la vida. Con estos razonamientos, es que se argumentó desde la Secretaría de Familia que la custodia de sus hijas de 4 y 1 año ya no sea de ella. “En ningún momento pudieron corroborar que tuviera lesiones como si hubiese querido atentar contra mi vida y es por eso que considero que es muy injusto lo que me está pasando”, sentenció la mujer.

Las menores fueron dadas al padre de las niñas, en una confusa situación de la que la madre no fue notificada aunque las autoridades de la Comisaría Séptima, donde se desempeña laboralmente el padre de las menores, dice que sí. En tanto, el efectivo policial no las estaría cuidando personalmente sino con la ayuda de una niñera y es por esto que el destino de las pequeñas estaría dirigido ahora al organismo cito en calle Caseros.

Guadalupe comentó que en el intento de averiguar cómo recuperar a las niñas, desde la Secretaría de la Familia se le indicó que el paso que sigue es hacer tratamiento psicológico añadiendo que “si mi ex pareja no se puede hacer cargo y como por el momento conmigo no pueden estar, es que pueden ser derivadas a la Casa Cuna. Eso fue lo que pasó y por eso mi desesperación”.

Ahora, en pos de lograr obtener una solución y el recupero de la custodia, la mujer comentó que este martes tiene una entrevista con una abogada de la Defensoría para seguir avanzando pero previamente, y para cortar todo tipo de relación con su familia y la de su ex, la semana pasada formuló una denuncia por maltrato contra la abuela de sus hijas y otra por alejamiento para con su propia madre.