Ec Sapem pide limitar el consumo de energía por obra en la Estación de Maniobras San Martín

La empresa informó que, ante los trabajos para la habilitación de la nueva Estación de maniobra de San Martín, se realizará una restricción en el servicio de energía eléctrica. Por ello, solicita a la comunidad que en dichas fechas limiten el uso de energético domiciliario y comercial para no precisar de cortes programados.

A pedido de la Transportista TRANSNOA S.A. y bajo la autorización de CAMMESA, EC SAPEM verá afectada la provisión normal de energía eléctrica en la zona de influencia del Valle Central de Catamarca.

Desde las 7 horas del domingo 15 hasta las 19 horas del martes 17; y desde las 7 horas del lunes 23 hasta las 19 horas del martes 24 del corriente mes, las Empresas Contratistas y Transportistas trabajarán para la habilitación de la nueva Estación de Maniobra ubicada en la localidad de San Martín.

Por ello, los usuarios de los departamentos Capital, Capayán, Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú, Ambato y Paclín quedará alimentado únicamente a través de la línea de Alta tensión 132 KV de Huacra/Catamarca. Las tensiones de abastecimiento no serán normales, pudiéndose producir interrupciones del servicio, ante fallas de la generación o de algún alimentador importante.



Las tareas, permitirán habilitar dos nuevas líneas de Altas Tensión 132 KV. Una vez finalizada la obra, la capacidad de transporte de energía eléctrica hacia el Valle Central se verá incrementado considerablemente e impactará en una mejora sustancial de la calidad de servicio de energía eléctrica que esta Distribuidora entrega a sus Usuarios.

EC SAPEM solicita a la comunidad que limiten la demanda energética domiciliaria y comercial, a fin de que el sistema eléctrico del Valle Central no se vea colapsado, en cuyo caso, se realizará cortes programados por zona, de tal forma de preservar la red de Distribución eléctrica.

Ahorrando energía en nuestras casas contribuimos a disminuir las emisiones y las consecuencias del cambio climático, para evitar el mal uso de la electricidad:

-Utiliza focos de bajo consumo: ahorran hasta un 75% de energía.

-Apaga la luz de los ambientes y desconecta todos los aparatos eléctricos, que no estés utilizando.

-Usa la luz natural el tiempo que más puedas.

-Usa el lavarropas con carga completa: ahorrarás agua y electricidad.

-Descongela la heladera: la escarcha crea un aislamiento que puede acarrear un 20% extra de consumo eléctrico.

-Apaga la computadora si no la estás utilizando: un aparato en posición de espera puede representar hasta un 70% de su consumo diario.

-Gradúa el termostato de los equipos de aire acondicionado. Recuerda que cada grado suplementario representa un 7% más de consumo energético.

-No uses planchas y cafeteras en exceso.