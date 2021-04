Educación no descarta la suspensión de clases y los gremios lamentan el fallecimiento del primer docente por Covid

En la tarde de hoy se hizo fuerte el rumor de la suspensión de las clases en todos los niveles en la provincia, y por esto Diario La Unión consultó a fuentes oficiales del Ministerio de Educación, quienes se ocuparon de indicar que la medida sí está en estudio pero que por el momento no hay determinación política que sostenga una decisión de esta magnitud. No obstante, el gobernador de la provincia, en diálogo con Radio Valle Viejo deslizó que “no se descarta la suspensión de las clases presenciales”.

La solución o alternativa que maneja la Provincia, según los dichos del primer mandatario, es modificar el sistema de burbujas, puntualmente en cuanto a los docentes. Esto sería para aquellos que deban trasladarse a otra localidad para dictar clases, para que no lo hagan, y que las materias sean dadas por maestros de ese lugar. “Que los docentes y profesores de Tinogasta o Belén, por ejemplo, sólo puedan dictar clases en su localidad. Es el caso de Mutquín que hoy está en situación de burbuja y los profesores de Pomán no van a Mutquin”, acotó Jalil.

Sabido es que el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta bajó línea a todas las provincias para que la presencialidad se mantenga y ante este marco, es el mismo Gobernador de la provincia quien dialoga con la cartera educativa nacional para evaluar el avance no sólo de la enfermedad, sino el impacto de sostener aún la bimodalidad.

Desde el ministerio que dirige Andrea Centurión, esta tarde confirmaron a este diario que la presencialidad se mantiene en todos los distritos de la provincia, con la excepción de Andalgalá, Andalgalá, Capayán, Santa María y Pomán. Esto mientras se sigue manteniendo contactos de último minuto para resolver esta situación.

Al momento la decisión política es sostener la presencialidad, esto a pesar que la preocupación de los padres va en aumento porque los casos positivos están subiendo en las escuelas y colegios del medio.

Docente fallecido

El arco sindical que representa a los docentes de la provincia no es ajeno a esta situación y son quienes vienen alertando de las inconsistencias sanitarias y el peligro de los contagios en los establecimientos educativos. A la fecha y ya no es una novedad que se han dado casos positivos en alumnos, docentes, directivos y personal de maestranza, según lo asegurado por el secretario adjunto de ATECA, Jorge Molas. El gremialista desmintió al primer mandatario, quien había indicado en una entrevista radial, que fueron ellos quienes solicitaron la suspensión de clases. “Nosotros le planteamos la situación y su gravedad pero no le pedimos la suspensión”, sentenció.

En el diálogo mantenido con Radio Valle Viejo, Molas lamentó el deceso del docente andalgalense, Elbio Solohaga, “quien es el primer docente de la provincia que fallece por Covid-19”. De él destacó su excelencia profesional y el cariño que le manifestaron los alumnos a los largo del día, tras conocerse la noticia.

El gremialista con esta referencia dramática llamó la atención sobre el aumento de casos en docentes y alumnos y ante esto comentó “la situación está muy delicada”.

En cuanto a la propuesta del sistema burbuja para los maestros y profesores, el secretario adjunto de ATECA fue tajante, “las clases deben ser virtuales en este momento”.