Educación lanzó la Red de Escuelas Seguras Catamarca

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia puso en marcha la Red de Escuelas Seguras Catamarca (R.E.S.Ca.), orientada a fortalecer la seguridad integral en instituciones educativas de gestión estatal, mediante la incorporación de tecnología, capacitación y trabajo articulado con organismos de seguridad.

La iniciativa surge como respuesta a situaciones reiteradas de robos, vandalismo, violencia escolar y daños a la infraestructura educativa, registradas en distintos puntos de la provincia, y tiene como objetivo proteger la integridad física y emocional de estudiantes, docentes y personal, así como resguardar los recursos materiales y tecnológicos de las escuelas.

En una primera etapa, el proyecto contempla la implementación de un sistema básico de seguridad electrónica en espacios interiores sensibles de los establecimientos, que incluye la instalación de cámaras IP, sensores de movimiento y alarmas, además del relevamiento de zonas críticas y las condiciones técnicas necesarias para su funcionamiento.

Asimismo, se prevé la capacitación de equipos directivos y auxiliares, junto con la elaboración de un Protocolo de la Red de Escuelas Seguras, que regulará el uso ético y responsable del sistema, garantizando la protección de datos personales y el respeto por la privacidad de la comunidad educativa, conforme a la normativa vigente.