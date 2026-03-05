¿Jueves con lluvias y tormentas?: así va a estar en Catamarca

El pronóstico para este jueves anticipa una jornada inestable en Catamarca, con tormentas a lo largo de todo el día y elevada probabilidad de precipitaciones.

De hechom, tal y como lo viene anunciando el Servicio Meteorológico Nacional desde el martes se anuncia inestabilidad para buena parte de la provincia. Siguiendo este pronóstico, durante la madrugada se iban a registrar tormentas fuertes a la par de una mínima de 21 grados.

Para la mañana, en tanto se anuncia que se mantendrán las tormentas aisladas, manteniéndose la probabilidad de lluvias entre el 40% y el 70%. La temperatura ascenderá a 24 grados, con vientos del Sur de mayor intensidad, alcanzando velocidades de 23 a 31 km/h.

En horas de la tarde volverán las tormentas fuertes, con una temperatura máxima prevista de 26 grados. El viento tendrá velocidades de entre 13 y 22 km/h. Será este el momento más intenso del día, al punto que el SMN pronostico para esta franja horaria un Alerta Amarilla, la que impactaría en Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y zona serrana de Pomán.

Ya hacia la noche, la inestabilidad se mantendrá pero la temperatura descenderá hasta los 21 grados. El viento cambiará al Este y soplará entre 7 y 12 km/h.

En todas las franjas horarias la probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 40% y el 70%, en una jornada marcada por la inestabilidad persistente.

