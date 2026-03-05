Firman de convenio solidario entre el Hospital de Niños y el Círculo Odontológico de Catamarca

Se concretó este miércoles la firma de un convenio de donación y cooperación institucional entre el Hospital Interzonal de Niños Eva Perón y el Círculo Odontológico de Catamarca, formalizando una alianza que articula el ámbito sanitario público con el sector profesional odontológico.

El acuerdo se inscribe en el marco de la Jornada Solidaria de Actualización e Intercambio Científico en Ortodoncia, un espacio que conjuga formación continua, intercambio académico y compromiso social. La rúbrica del convenio no solo formaliza una colaboración concreta, sino que establece un canal institucional para garantizar la correcta administración de los fondos que serán generados durante el evento.

El documento firmado determina los mecanismos de recepción y destino de la donación, consolidando una estructura organizada y transparente para su implementación.

La Jornada Solidaria: formación y compromiso social

El encuentro se llevará a cabo el 8 de mayo, en la sede del Círculo Odontológico. La actividad fue concebida como una jornada de actualización e intercambio científico en ortodoncia, integrando contenidos académicos con un propósito solidario concreto.

La iniciativa propone una instancia de formación profesional en la que el conocimiento especializado se vincula directamente con una acción solidaria destinada al sistema público de salud.

La participación del Dr. Oscar Palma

La jornada contará con la presencia del Dr. Oscar Palma, reconocido especialista en ortodoncia con trayectoria nacional e internacional, quien viajará especialmente desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para formar parte del encuentro.

Su participación constituye uno de los ejes centrales de la actividad académica. Sin embargo, el gesto que otorga una dimensión adicional al evento es su decisión de donar íntegramente lo recaudado durante la jornada al Área de Oncología del Hospital de Niños Eva Perón.

Este compromiso personal transforma la instancia formativa en un acto concreto de solidaridad institucional, alineando la actualización profesional con el fortalecimiento de un área sensible dentro del hospital pediátrico.

Destino específico: el Área de Oncología

Según lo establecido en el convenio firmado, la totalidad de los fondos generados será destinada al Área de Oncología del Hospital Interzonal de Niños Eva Perón.

El acuerdo estipula que la Asociación Cooperadora del Hospital será la encargada de recibir y administrar la donación, asegurando su destino específico y garantizando que los recursos sean aplicados conforme a lo previsto.

Este punto resulta central dentro del convenio, ya que establece un circuito institucional claro para la gestión de los fondos, reforzando la transparencia y el cumplimiento del objetivo solidario planteado.

Trabajo conjunto y compromiso con la salud pública

La firma del convenio refleja la importancia del trabajo conjunto entre instituciones, consolidando una articulación que integra:

El sistema de salud pública pediátrica

El ámbito de la formación odontológica especializada

La acción solidaria como herramienta de fortalecimiento institucional

El acuerdo reafirma el compromiso con la salud pública, la formación continua y la solidaridad hacia los pacientes, pilares que estructuran tanto la actividad hospitalaria como la labor profesional del Círculo Odontológico.

En este marco, la Jornada Solidaria de Actualización e Intercambio Científico en Ortodoncia se configura como un espacio en el que la capacitación técnica y el compromiso social convergen en un objetivo común: fortalecer el Área de Oncología del Hospital de Niños Eva Perón mediante una acción concreta de cooperación institucional.

La rúbrica de este convenio no solo formaliza una donación, sino que consolida un modelo de articulación entre instituciones que prioriza la responsabilidad social, el acompañamiento a los pacientes y el fortalecimiento del sistema sanitario público a través de iniciativas solidarias con respaldo profesional.

