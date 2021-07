El cordobés llamado Leonel Messi

Leonel Messi tiene 53 años, es arquitecto y vive en la ciudad cordobesa de Río Tercero. Del jugador de fútbol que brilla en la Selección Argentina y en el Barcelona, y que es conocido en todo el planeta, lo diferencia apenas una vocal. El rosarino es Lionel; el riotercerense es Leonel.

El Messi cordobés, que actualmente es secretario de Obras de la Municipalidad de Río Tercero, cuenta a La Voz que por esa confusión ha tenido momentos “incómodos”. Por caso, dice que no tiene redes sociales, en gran parte por esa eterna confusión.

“Por WhatsApp me llegan mensajes en árabe y en muchos otros idiomas, que no tengo idea de dónde sacan mi número de teléfono”, relata.

Entre risas, recuerda que una vez un taxista en Cuba le llevó un obsequio creyendo que se trataba del ídolo futbolístico. Hasta que la diferencia de edad, de apariencia física y su documento en mano terminaron aclarando las cosas.

En los controles de aeropuertos, fronteras terrestres o hasta de la Policía Caminera en nuestras rutas, suelen sorprenderse primero y bromear luego cuando le piden su documento o le preguntan nombre y apellido: “Vení, haceme una jugada”. O “dame un autógrafo”, menciona que le dicen.

Al nacer ?cuenta? le estaban por poner el nombre de Lionel, pero a último momento su madre se lo cambió: “Si no me llamaría exactamente igual que el otro”, advierte.

Leonel es arquitecto y actual funcionario de la Municipalidad de Río Tercero.

Hasta cuando le quieren hacer algún ofrecimiento telefónico, de promoción o de ventas, no creen en su nombre: “Me llaman para venderme algo y yo les digo cómo me llamo, y tampoco me creen”.

Hace unos siete años, cuando el rosarino llegó a su nivel máximo de popularidad, que está rodeado de este tipo de anécdotas. Ahora, con el reciente triunfo en la Copa América, muchos volvieron a acordarse del Messi cordobés.

“Una vez fui a la clínica y el médico no se animaba a llamarme, pensó que era una broma de su secretaria”, recuerda también.

"Ni cerca"

Nunca estuvo ni cerca del Messi que lleva la 10, pero le gustaría conocerlo. Le encanta el fútbol y no se pierde ningún partido de la Selección.

Describe que hasta cuando pone en Google “Leonel Messi”, sale una leyenda que le responde “habrá querido poner Lionel”.

Tiene dos hijas y un sobrino que se llama Mateo, como uno de los hijos de Lionel. “Pero nosotros nos pusimos los nombres antes; el mío y el de mi sobrino fueron anteriores”, aclara entre risas.

El Messi arquitecto apunta que al menos no tiene semejanza física con el famoso. “Yo soy el doble de viejo y de gordo”, remata.

Fuente: La Voz