Alerta por calor extremo en otoño: la temperatura llegará hasta los 40°

El avance de un bloqueo atmosférico generará un escenario climático atípico en gran parte de Argentina, con temperaturas propias del verano que se mantendrán durante varios días consecutivos. El informe especial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte sobre un período de calor persistente que afectará tanto al norte como al centro del país.

En particular, se prevén máximas sostenidas de hasta 30 grados en la Ciudad de Buenos Aires y valores aún más elevados en otras regiones, donde el termómetro podría escalar hasta los 40 grados. Este comportamiento térmico resulta inusual para esta época del año, en pleno otoño, y responde a una dinámica atmosférica que altera el funcionamiento habitual del clima.

El rol del bloqueo atmosférico

El fenómeno que explica esta situación es el denominado bloqueo atmosférico, una configuración en la que los patrones normales del clima se ven interrumpidos o ralentizados. Durante este proceso, la circulación de la atmósfera se detiene o avanza muy lentamente, lo que provoca que las condiciones meteorológicas se mantengan casi sin cambios durante varios días.

En términos concretos, este bloqueo implica la instalación de una zona de alta presión persistente, la formación de una especie de "muralla" atmosférica y la desviación o frenado de tormentas y frentes fríos

Como consecuencia, el mismo tipo de clima —en este caso, calor intenso— queda estancado sobre una región, sin posibilidad de renovación.

Regiones afectadas y valores previstos

El informe del SMN detalla que el fenómeno estará impulsado por el avance de un frente cálido desde el norte, lo que generará un aumento sostenido de las temperaturas en varias provincias.

Las áreas alcanzadas incluyen a Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, Santa Fe y noroeste de la provincia de Buenos Aires.

En estas zonas se esperan temperaturas máximas entre 32 y 38 grados, mínimas entre 22 y 27 grados y elevada sensación térmica.

El organismo anticipa que estas condiciones se mantendrán al menos hasta el miércoles, aunque en algunas regiones podrían extenderse aún más.

El norte, bajo las condiciones más extremas

El informe destaca que los valores más altos se registrarán en el norte del país, particularmente en Formosa y Chaco, donde las temperaturas podrían alcanzar los 40 grados.

Además, en estas provincias las condiciones extremas podrían prolongarse hasta el viernes 3 de abril inclusive, lo que refuerza el carácter persistente del fenómeno.

Este escenario posiciona al norte argentino como el área de mayor exposición a los efectos del calor intenso, con jornadas consecutivas de altas temperaturas y escasa variación térmica.

¿Y en Catamarca?

El organismo nacional pronostica una semana calurosa en nuestra provincia. No se llegará a los 40 grados pero la Sensación Térmica podría hacer la diferencia. En cuanto a los registros, luego de un domingo con máxima de 34 grados, para el lunes se anuncian 35 grados y para el martes se llegaría a los 36 grados. El termómetro bajará un grado el miércoles y seguirá así el jueves, cuando se den solo 31 grados, Ya para el viernes y sábado se anuncian marcas de 33 grados.

En cuanto al viento, que hace la diferencia, seguirá soplando con intensidad hasta el martes y desde allí dará un descanso.

Recomendaciones frente a un escenario de riesgo

Ante este panorama, el SMN difundió una serie de recomendaciones preventivas orientadas a minimizar los riesgos para la salud, especialmente en los grupos más vulnerables.

Entre las principales medidas sugeridas se encuentran:

Aumentar el consumo de agua , incluso sin sensación de sed

, incluso sin sensación de sed Evitar la exposición prolongada al sol

Prestar especial atención a bebés, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas

No consumir bebidas con cafeína, alcohol o alto contenido de azúcar

Evitar comidas abundantes

Incorporar frutas y verduras en la dieta

Reducir la actividad física

Usar ropa holgada

Permanecer en espacios ventilados o acondicionados

Estas recomendaciones buscan reducir el impacto de las altas temperaturas en la población y prevenir complicaciones derivadas del calor extremo.