Semana de prevención de la Obesidad: lanzan campaña, consultorio de telenutrición y más

Con motivo del Día Mundial de la Obesidad, que se conmemora el 4 de marzo, el Ministerio de Salud de la provincia puso en marcha una Semana de prevención de la Obesidad con una serie de acciones orientadas a sensibilizar a la población sobre el impacto de esta enfermedad y promover estrategias concretas para su prevención y tratamiento.

La iniciativa está a cargo de la Dirección de Enfermedades Crónicas no Transmisibles, que diseñó un cronograma que combina campañas de concientización, dispositivos de atención interdisciplinaria y propuestas comunitarias destinadas a distintas franjas etarias.

Campaña "21 días más saludables"

Las actividades comenzaron con el lanzamiento de la campaña "21 días más saludables", una propuesta que apunta a fomentar la incorporación progresiva de hábitos que contribuyan a mejorar la calidad de vida.

La campaña difunde cinco tips saludables que buscan orientar cambios concretos en la rutina diaria:

Sumá 30 minutos de movimiento.

Reemplazá bebidas endulzadas y con colorantes por agua y limonada.

Reemplazá una porción de panificados por 1 fruta, 2 huevos o 1 puñado de frutos secos.

Garantizá un reposo digestivo de 12 horas desde la cena hasta el desayuno del día siguiente.

Realizá de 3 a 4 comidas principales en el día y evitá picotear entre comidas.

Estos lineamientos buscan ofrecer herramientas simples y aplicables para favorecer una alimentación equilibrada y una mayor actividad física, pilares fundamentales en la prevención y el abordaje de la obesidad. La estrategia se enmarca en la necesidad de generar conciencia sobre la importancia de los hábitos sostenidos en el tiempo como parte de un proceso integral de cuidado de la salud.

Lanzamiento del Consultorio de Telenutrición

En continuidad con las acciones programadas, el jueves 5 se realizará el lanzamiento del Consultorio de Telenutrición para pacientes con Obesidad. Este nuevo dispositivo brindará atención interdisciplinaria a pacientes obesos mórbidos, mediante herramientas de telemedicina y telenutrición.

El consultorio funcionará en el marco del Programa de Alimentación Saludable y prevención de la obesidad, y apunta a ampliar el acceso a tratamientos especializados a través de modalidades virtuales. La propuesta contempla un abordaje integral, articulando distintas disciplinas para acompañar a los pacientes en procesos de cambio sostenidos, con seguimiento profesional y orientación personalizada.

La implementación de la telemedicina y la telenutrición representa una herramienta estratégica para fortalecer la cobertura y facilitar el acompañamiento continuo, especialmente en casos que requieren intervenciones prolongadas y supervisión constante.

Trabajo con niños y niñas

El viernes 6 por la mañana, la agenda continuará con actividades destinadas a niños y niñas de 6, 7, 11 y 12 años del Colegio María Montessori, la Escuela N°491 Naciones Unidas y la Escuela N°15 Nuestra Señora del Valle.

En estos espacios recreativos se trabajará con el objetivo de:

Fortalecer la autoestima.

Promover el reconocimiento de cualidades internas.

Desnaturalizar la valoración basada en lo físico.

Fomentar vínculos positivos dentro de los grupos.

La propuesta busca abordar la problemática de la obesidad desde una perspectiva que excede lo estrictamente nutricional, incorporando dimensiones vinculadas al bienestar emocional y social. El énfasis en la autoestima y en la construcción de vínculos saludables apunta a generar entornos escolares más inclusivos, donde se valore la diversidad y se cuestionen estereotipos centrados en la apariencia física.

Caminata familiar y feria saludable en el Parque Adán Quiroga

Las actividades culminarán el viernes 6 por la tarde con una Caminata familiar y feria saludable en el Parque Adán Quiroga, que se desarrollará de 17.30 a 20 horas.

El encuentro incluirá:

Espacios de consejería sobre diversidad corporal.

Orientación en alimentación sana.

Propuestas de actividad física adaptada.

Instancias de control de salud.

Participación de emprendedores de comida saludable.

La caminata y la feria se plantean como un espacio abierto a la comunidad, donde la promoción de la salud se combina con la participación activa de las familias. La propuesta busca reforzar la idea de que la prevención de la obesidad es un proceso colectivo, que involucra decisiones individuales, acompañamiento profesional y entornos que favorezcan elecciones saludables.