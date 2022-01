El desesperado pedido de un antivacunas a un médico

En un intento por concientizar a la población sobre la importancia de la vacunación contra el Covid, el cardiólogo Mario Fitz Maurice, jefe de arritmias del Hospital Rivadavia, compartió por Twitter el desesperado pedido de ayuda de un hombre, luego de mostrarse arrepentido por haberle dicho a su hermana que no se inmunizara.

“Hola Doctor, buen día. Lo molesto nuevamente porque mi hermana no está evolucionando bien, los médicos me dicen que su oxígeno es muy bajo aún con el respirador y dada vuelta. Me siento muy culpable por haberle dicho que no se vacune. Le pregunto, ¿si le doy ya una vacuna la ayudará? Doctor, no quiero que se muera mi hermana, fui un boludo pero necesito que me ayuden por dios”, fue el mensaje que difundió Mario Fitz-Maurice, médico cardiólogo y electrofisiólogo.

Según trascendió, la mujer a la que se hace referencia en la conversación tiene 53 años y desde hace varios días se encuentra internada e intubada, en estado crítico.

Rápidamente, el ruego del hombre se viralizó por las redes sociales donde algunos usuarios de Twitter cuestionaron el accionar del médico a la hora de divulgar el mensaje privado.

Sin embargo, el jefe de arritmias del Hospital Rivadavia replicó por Twitter que su intención era informar y dar cuenta de una situación que atiende habitualmente, pero preservando la identidad de quien lo contactó.

“Al publicar esta información, más que nada pensé en la toma de conciencia que esto generaría. Sin ir más lejos, una vez publicada la captura de pantalla me escribe una persona por mensaje privado, contándome su historia, que en un momento fue militante antivacunas y me dijo que cuando comenzó todo él se encargaba de convencer a su entorno para que no se vacune, hasta que después se enfermó uno de sus hijos; me escribió para decirme que se sentía muy identificado con lo que le pasa a esta persona”, argumentó Fitz-Maurice en diálogo con Radio Mitre.

“Esta negación a las vacunas tiene que ver, inicialmente con ignorancia, hecho que ocurrió en la primera oleada; luego llegó de parte de gente que se opone a todo, no importa cuál sea la evidencia, y ese porcentaje de gente existe en la mayoría de los países. Por suerte, en la Argentina, no fueron demasiados porque la gran mayoría de la población aceptó las vacunas, aunque esa pequeña minoría es ruidosa y quiere llegar a sobresalir yendo en contra de las mayorías”, concluyó el médico.