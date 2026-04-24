El Festival Mundial de la Juventud 2026 impulsó la proyección de jóvenes catamarqueños

En una jornada marcada por la vinculación internacional y el impulso a las juventudes, Catamarca recibió la visita de Aleksandra Osmolovskaya, quien arribó a la provincia para presentar los alcances del Festival Mundial de la Juventud 2026, un evento global que reunirá a jóvenes de 190 países.

La agenda desarrollada durante su estadía incluyó una serie de reuniones estratégicas que tuvieron lugar en la Casa de Gobierno, la Universidad Nacional de Catamarca y culminaron con una actividad central en la Residencia Universitaria Provincial. Estos espacios permitieron articular el diálogo entre autoridades, instituciones académicas y estudiantes, con el objetivo de acercar herramientas concretas de participación internacional.

Presentación central y participación estudiantil

La actividad principal se llevó a cabo por la tarde en la Residencia Universitaria "Abuelas de Plaza de Mayo", donde el senador por la Capital, Ramón Figueroa Castellanos, junto al director de Juventud, Mariano Salas, encabezaron una charla informativa que contó con una amplia convocatoria de estudiantes y referentes de centros de estudiantes.

Durante el encuentro, se explicó en detalle la modalidad de participación en el festival, destacando que no se trata de una inscripción tradicional, sino de un proceso de postulación abierta hasta finales de abril. Los interesados deberán presentar sus perfiles y proyectos, incluyendo una instancia de video en la que se refleje su rol activo en la comunidad.

Un evento global de gran magnitud

El World Youth Festival se posiciona como el evento juvenil más importante del mundo, orientado a promover la paz, la cooperación y el diálogo intercultural. La edición 2026 convocará a líderes jóvenes de diversos ámbitos, con el objetivo de compartir visiones y construir redes de trabajo conjunto.

Aleksandra Osmolovskaya destacó que el festival se realizará en la región de Ekaterimburgo, en Rusia, del 11 al 17 de diciembre, y reunirá a 10.000 jóvenes provenientes de 190 países. "Es un evento de gran magnitud que reunirá a 10.000 jóvenes de 190 países. Buscamos generar un espacio de diálogo directo para que la juventud de todo el mundo pueda realizar sus sueños y construir proyectos comunes", expresó la coordinadora para América Latina.

Federalismo y acceso a oportunidades

Uno de los ejes destacados durante la jornada fue el enfoque federal en la difusión de estas oportunidades. El director de Juventud, Mariano Salas, subrayó la decisión de realizar la actividad en la Residencia Universitaria "Abuelas de Plaza de Mayo", resaltando su carácter integrador.

Según explicó, esta elección responde a un mandato del vicegobernador Rubén Dusso, bajo la premisa de garantizar el acceso equitativo a las oportunidades. "Decidimos realizar esta presentación aquí porque es el lugar más federal de nuestra Capital, donde conviven jóvenes de los 16 departamentos", afirmó.

Este enfoque apunta a que la información y las posibilidades de intercambio internacional alcancen a toda la provincia, sin distinción territorial.

Reconocimiento institucional

Como cierre de la jornada, el senador Ramón Figueroa Castellanos entregó a Aleksandra Osmolovskaya una Declaración de Interés Parlamentario, en reconocimiento a su visita y a la relevancia del evento que representa.

Este gesto institucional refleja el valor que el Senado de Catamarca otorga a las iniciativas que promueven la integración internacional y el desarrollo de las juventudes locales en escenarios globales.

Recepción oficial y articulación gubernamental

La agenda comenzó por la mañana con una recepción oficial en Casa de Gobierno, encabezada por el gobernador Raúl Jalil, junto al senador Ramón Figueroa Castellanos y el director de Juventud del Senado, Mariano Salas.

En este encuentro, se puso de relieve el respaldo político de la gestión provincial para impulsar políticas que permitan insertar a los jóvenes catamarqueños en la agenda internacional. Las autoridades destacaron la importancia de conocer estas herramientas de cooperación como paso inicial para que los proyectos locales trasciendan fronteras.

La universidad como puente hacia la internacionalización

Previo a las actividades centrales, la comitiva fue recibida en la Universidad Nacional de Catamarca por el rector, Oscar Arellano, y el vicerrector, Carlos Savio.

En este ámbito se acordó que la universidad cumplirá un rol estratégico como canal de difusión del festival. A través de los decanatos y las distintas unidades académicas, se buscará garantizar que la información llegue a todos los estudiantes, promoviendo así la internacionalización de las trayectorias académicas y el intercambio cultural.