Lluvia de meteoros Líridas: el cielo se ilumina esta noche y se vería en Catamarca

La lluvia de meteoros Líridas alcanza esta noche su punto máximo de actividad, ofreciendo un espectáculo natural que cada año despierta el interés de los aficionados a la astronomía. Este fenómeno, caracterizado por la aparición de estrellas fugaces que atraviesan el cielo nocturno, ocurre durante las últimas semanas de abril, con su pico concentrado entre el 22 y el 23.

En la Argentina, la posibilidad de observación será parcial y condicionada por la ubicación geográfica. De acuerdo con fuentes del equipo de divulgación del Planetario Galileo Galilei, el evento podrá apreciarse principalmente desde el norte del país, mientras que en zonas como Buenos Aires la visibilidad será muy baja o prácticamente nula.

Esta limitación responde a una característica propia del fenómeno: favorece al hemisferio norte, lo que reduce su intensidad observable en latitudes más australes. Sin embargo, en provincias como Catamarca, las condiciones permitirán disfrutar de parte del evento, especialmente en entornos con cielos despejados.

Cuándo y cómo observar las Líridas

El mejor momento para intentar observar la lluvia de meteoros será a partir de la medianoche, cuando el cielo se encuentra en condiciones más favorables para detectar las estelas luminosas. Aun así, el éxito de la observación dependerá de factores como el clima, la oscuridad del entorno y la paciencia del observador.

Para mejorar las posibilidades de visualización, se recomienda:

Consultar el pronóstico del tiempo , asegurando cielos despejados.

, asegurando cielos despejados. Alejarse de la contaminación lumínica , buscando zonas rurales o espacios sin iluminación artificial.

, buscando zonas rurales o espacios sin iluminación artificial. Observar en dirección norte , donde se ubica el radiante del fenómeno.

, donde se ubica el radiante del fenómeno. Permitir la adaptación visual , evitando luces intensas durante al menos 15 a 20 minutos.

, evitando luces intensas durante al menos 15 a 20 minutos. Dedicar tiempo a la observación, permaneciendo al menos una hora para aumentar las probabilidades de ver meteoros.

También se sugiere vestirse de acuerdo al clima y contar con elementos de confort, como mantas o sillas, ya que la experiencia implica permanecer al aire libre durante un período prolongado.

Qué son las Líridas y por qué se producen

La lluvia de meteoros Líridas es uno de los fenómenos astronómicos más antiguos registrados. Según datos de la NASA, su primer avistamiento documentado se remonta al año 687 a. C. en China, lo que la convierte en una de las lluvias de meteoros con mayor registro histórico.

El origen de este fenómeno está vinculado a los restos del cometa C/1861 G1 Thatcher, descubierto el 5 de abril de 1861 por A. E. Thatcher. A medida que este cometa orbita alrededor del Sol, deja una estela de partículas y fragmentos en el espacio. Cada año, la Tierra atraviesa esa nube de escombros, lo que genera el fenómeno observable. Cuando estos fragmentos ingresan en la atmósfera terrestre, se desintegran debido a la fricción, produciendo estelas luminosas y colores intensos que cruzan el cielo.

Características del fenómeno

Las Líridas presentan particularidades que las distinguen de otras lluvias de meteoros. Entre sus características principales se destacan:

Alta velocidad de los meteoros , que generan trazos brillantes y fugaces.

, que generan trazos brillantes y fugaces. Frecuencia variable , con un promedio de entre 10 y 20 meteoros por hora en condiciones normales.

, con un promedio de entre 10 y 20 meteoros por hora en condiciones normales. Picos excepcionales, que pueden alcanzar hasta 100 meteoros por hora en circunstancias particulares.

El punto de origen aparente, conocido como radiante, se encuentra en la constelación de Lyra, cerca de la estrella Vega, la más brillante de ese conjunto. Aunque los meteoros parecen surgir de esa región, pueden observarse en distintas partes del cielo.

Un evento que combina historia y observación

La persistencia de este fenómeno a lo largo del tiempo y su registro desde la antigüedad le otorgan un valor singular dentro de la astronomía. Las Líridas no solo representan un espectáculo visual, sino también un recordatorio del vínculo entre la Tierra y los restos de cuerpos celestes que orbitan el sistema solar.

En el contexto actual, la posibilidad de observarlas desde la Argentina, aunque limitada, mantiene el atractivo de un evento que convoca tanto a especialistas como a observadores ocasionales.

Paciencia y condiciones, las claves de la experiencia

Más allá de las condiciones técnicas, la observación de una lluvia de meteoros requiere una combinación de factores que van desde el entorno hasta la disposición del observador. La recomendación central es tener paciencia, permitir que la vista se adapte a la oscuridad y sostener la observación durante un período prolongado.

Cuanto más alto se encuentre el radiante sobre el horizonte, mayores serán las probabilidades de detectar meteoros. Para facilitar la localización, se puede recurrir a aplicaciones de astronomía con mapas interactivos que permitan identificar la constelación de Lyra. En una noche marcada por la actividad celeste, las Líridas ofrecen una oportunidad para observar el cielo en movimiento. Aunque en la Argentina su visibilidad sea parcial, el fenómeno conserva su capacidad de asombro y su valor como experiencia astronómica accesible a simple vista.