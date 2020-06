El Hotel Casino denunció una página de juego online ilegal

Los juegos de azar fueron suspendidos al inicio de la cuarentena, por cuanto se procuraba evitar el incumplimiento del aislamiento social. El Hotel Casino Tandil S.A cumplió las indicaciones, al igual que la mayoría de los agencieros de la provincia.

En las últimas semanas surgieron opciones de juegos en las redes sociales, los cuales corresponden a páginas ilegales. Ante esto el Hotel Casino presentó el viernes pasado ante la Caja de Crédito y Prestaciones Provincial (ex Capresca) de una nota reclamando la existencia de un casino online ilegal, el cual lleva la denominación de “Casino online Catamarca”.

En la presentación, que lleva la firma del apoderado del Hotel Casino, se hace hincapié no sólo sobre la ilegalidad de esta iniciativa sino que la misma no pertenece a la empresa que sí es la única autorizada en la provincia para este tipo juegos online. “Ese casino no pertenece a nuestra empresa que es la única autorizada para la explotación de Casino online en el territorio provincial, por lo que deducimos que es una página ilegal”, se indicó.

En este punto, en la nota se marca el daño y el fraude, sentenciando “no sólo daña nuestra imagen e interés, sino también que puede engañar y cometer fraude a los jugadores que inocentemente transfieran dinero o realicen apuestas a un medio no controlado ni autorizado”. Según lo indicado por el Hotel Casino quienes participan de esta página difundida por las redes sociales no tienen la garantía de cobrar sus premios y ahí surge la falta de cuidados y amparos que la ilegalidad está provocando.

Ante lo expuesto, es que se solicitó que la Caja de Crédito y Prestaciones Provincial de arbitre las medidas administrativas, policiales y judiciales “para clausurar el casino ilegal y sancionar a los responsables”.