El "kilómetro 0" de la cordillera de Fiambalá continúa cerrado y con consigna policial

El ingreso al kilómetro cero de la cordillera de Fiambalá permanece cerrado y bajo consigna policial, luego del fuerte fenómeno meteorológico que afectó a la zona y puso en riesgo a más de doscientas personas. La medida alcanza particularmente al acceso hacia el Balcón del Pissis y Lagunas, uno de los sectores alcanzados por la restricción.

La decisión fue adoptada desde el Ministerio de Gobierno a partir de las consecuencias generadas por el último temporal. La determinación implica que, por el momento, no está permitido el ingreso al lugar y que personal policial permanece en el sector para impedir el acceso.

Desde el municipio explicaron que la medida se tomó como consecuencia directa de la situación generada por el fenómeno climático y de los riesgos que quedaron expuestos después del temporal.

Una medida tomada después del fuerte temporal

La directora de Ambiente del municipio de Fiambalá, Paola Chayle, explicó los motivos por los cuales se dispuso el cierre del acceso. Según relató, la decisión fue tomada después del fuerte temporal y las consecuencias que puso en vilo a todos.

El episodio alcanzó una dimensión tal que más de doscientas personas quedaron involucradas en una situación que generó preocupación y derivó posteriormente en la determinación de mantener cerrado el acceso. En ese contexto, la decisión de las autoridades fue restringir el ingreso y establecer una presencia policial permanente en el lugar.

Chayle señaló que desde entonces el personal policial impide el ingreso a la zona, una situación que se mantiene vigente y que no tiene, hasta el momento, una fecha definida para su modificación.

El acceso permanece bajo control policial

El cierre no se limita a una recomendación o advertencia para quienes pretendan ingresar. La zona permanece con consigna policial, y los efectivos apostados en el sector tienen la función de impedir el paso.

La medida alcanza al ingreso hacia el Balcón del Pissis y Lagunas, mientras las autoridades mantienen la restricción luego del fenómeno que generó la situación de riesgo. De acuerdo con lo expresado por la directora de Ambiente, la decisión fue tomada luego de evaluar las consecuencias del temporal y la situación generada en el lugar. Desde entonces, el personal policial permanece encargado del control del acceso.

Uno de los principales interrogantes que permanece abierto es cuándo volverá a habilitarse el ingreso. Hasta el momento, no existe una fecha determinada para la reapertura del sector.

La propia Paola Chayle remarcó que las autoridades municipales desconocen cuándo se producirá la habilitación nuevamente. Mientras tanto, la restricción continúa y el personal policial mantiene el control del acceso. La ausencia de una fecha concreta significa que, por ahora, el cierre permanece vigente sin un plazo establecido para su finalización. La prioridad de la medida está vinculada con las consecuencias que dejó el último fenómeno y con la situación que llevó a las autoridades a disponer la interrupción del ingreso.

El panorama queda así sujeto a las decisiones que adopten las autoridades correspondientes luego de la situación generada por el temporal.