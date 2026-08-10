Lunes de frío a templado en Catamarca: así va a estar el clima

Catamarca transitará este lunes con condiciones de tiempo mayormente estables, aunque el pronóstico anticipa una jornada caracterizada por temperaturas bajas, cielo con nubosidad variable y un incremento de la intensidad del viento a medida que avance el día.

El día comenzará con cielo parcialmente nublado durante la madrugada y continuará bajo condiciones similares durante la mañana. Por la tarde, en tanto, la presencia de nubes será mayor, con un cielo mayormente nublado. Hacia la noche, el cielo volverá a presentarse parcialmente nublado, siempre según el Servicio Meteorológico Nacional.

El comportamiento de las temperaturas también marcará el desarrollo de la jornada. La mañana será el período más frío, con una temperatura estimada en 9 grados, mientras que el registro máximo llegará durante la tarde, cuando se alcancen apenas los 13 grads.

El día comienza con viento

La semana laboral arrancó en la madrugada con cielo parcialmente nublado y el viento ya soplando desde el Noreste. Ya durante la mañana, las condiciones se mantendrán. Sin embargo, será en este período en el que registre la temperatura más baja de toda la jornada, con 9 grados. En cuanto al Innombrable continuará soplando desde el mismo sector, aunque con una intensidad menor, es decir entre los 7 y 12 km/h.

Al igual que durante el resto del día, la probabilidad de precipitaciones será de cero.

La tarde con viento intenso

El cambio más significativo en las condiciones previstas llegará durante la tarde. El cielo estará mayormente nublado y la temperatura ascenderá hasta los 13 grados, que será el valor máximo pronosticado para este lunes. Sin embargo, el principal elemento de este período será el comportamiento del viento. Este aumentará considerablemente su intensidad y alcanzará velocidades de entre 23 y 31 km/h.

A este incremento se sumará la presencia de ráfagas que podrán ubicarse entre los 51 y 59 km/h. De acuerdo con los datos del SMN, la tarde será el momento de mayor intensidad del viento durante toda la jornada.

Una noche fresca

Durante la noche, ya terminando el lunes, las condiciones del cielo cambiarán nuevamente y pasará a ser una nubosidad más leve. La temperatura descenderá hasta los 10 grados. En cuanto al viento, este continuará soplando desde el Noreste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Aunque será menos intenso que durante la tarde, todavía estará acompañado por ráfagas importantes, estimadas entre 42 y 50 km/h.