Belén celebró la asunción del padre Eugenio Pachado como nuevo párroco

La comunidad parroquial de Belén vivió una noche significativa el lunes 2 de marzo con la ceremonia de asunción del padre Eugenio Pachado como nuevo párroco de la Parroquia y Santuario de Nuestra Señora de Belén y Administrador de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, con sede en Hualfín, departamento Belén. La celebración eucarística, marcada por gestos litúrgicos y palabras de profundo contenido pastoral, consolidó el inicio de una nueva etapa para las comunidades del Decanato Oeste de la diócesis.

La Santa Misa fue presidida por el obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč, y concelebrada por los presbíteros Eugenio Pachado y Martín Melo, párrocos entrante y saliente, respectivamente. También participaron los sacerdotes Leandro Roldán y Roberto Ochoa, vicarios parroquiales de Belén; Carlos Robledo y Javier Cisternas, párrocos de San Francisco de Asís (Andalgalá) y Nuestra Señora de Fátima (Fiambalá), respectivamente; Dardo Olivera, vicario parroquial de San Juan Bautista (Tinogasta); y el padre Juan Antonio Cabrera, vicario de San Pío X (Capital).

Una celebración con amplia participación

La Eucaristía contó con la presencia de los intendentes de Belén, Cristian Yapura, y de Londres, Roberto Rodríguez, además de otras autoridades, miembros de instituciones eclesiales y fieles de las comunidades parroquiales de Belén y de Hualfín. También participaron integrantes de la parroquia Jesús Niño, donde el padre Eugenio prestó su servicio sacerdotal anteriormente.

La nutrida concurrencia reflejó el acompañamiento de la comunidad a este momento de transición pastoral, en el que se despidió al padre Martín Melo y se dio la bienvenida al nuevo párroco.

El inicio formal de la misión pastoral

En el comienzo de la ceremonia litúrgica, el padre Carlos Robledo dio lectura al decreto de designación del nuevo párroco. Posteriormente, el Obispo bendijo el agua con la que el padre Eugenio roció a los presentes, gesto que simbolizó la renovación espiritual de la comunidad. Luego, le hizo entrega del Evangeliario para que proclamara la Palabra de Dios, marcando así el inicio de su ministerio al frente de la parroquia.

Estos signos litúrgicos fueron seguidos con recogimiento por los fieles, en una celebración que conjugó tradición y compromiso pastoral.

La homilía y el llamado al Año Jubilar Diocesano

En su homilía, Mons. Luis Urbanč agradeció al padre Martín por el servicio pastoral brindado en Belén y al padre Eugenio por aceptar caminar con los hermanos de esta comunidad como pastor, bajo el amparo de Nuestra Señora de Belén.

El Obispo se refirió al Año Jubilar Diocesano que se transita con motivo del Bicentenario del Natalicio del Beato Mamerto Esquiú, cuya celebración tendrá lugar el próximo 11 de mayo. En este contexto, llamó a trabajar con mucha fuerza llevando la vida y la obra del Beato a todas las comunidades, motivando a vivir este acontecimiento con peregrinaciones y celebraciones que manifiesten la devoción al querido Beato.

Asimismo, puso de relieve la importancia del Bautismo como sacramento que introduce en la vida de la fe. Insistió en la necesidad de formar a las familias antes y después de la celebración bautismal, subrayando la responsabilidad compartida en la transmisión de la fe.

Entre los puntos destacados de su mensaje, remarcó:

La formación de padres y padrinos como guías y formadores de buenos cristianos.

El acompañamiento a las embarazadas y la bendición de sus vientres.

El llamado a ser misericordiosos, a ejemplo de Cristo misericordioso.

La oración conjunta por las vocaciones sacerdotales.

Profesión de fe y entrega de los signos pastorales

La ceremonia continuó con la profesión de fe y el juramento de fidelidad del nuevo párroco delante del Obispo, acto que formalizó su compromiso con la misión encomendada.

En el momento de las ofrendas, el padre Eugenio recibió los Óleos Sagrados, con los que bautizará y confirmará; el Cáliz, la Patena y las vinajeras, destinados a la celebración de la Sagrada Eucaristía. Tras la Comunión, fue depositada en sus manos la llave del Sagrario, donde se reserva el Santísimo Sacramento, signo de la responsabilidad pastoral asumida.

Estos gestos litúrgicos marcaron simbólicamente la transmisión del cuidado espiritual de la comunidad.

Palabras de despedida y bienvenida

Durante la celebración se escucharon palabras de despedida al padre Martín y de bienvenida al padre Eugenio, así como un mensaje del flamante párroco a la comunidad parroquial de Belén.

La ceremonia concluyó con un clima de fraternidad y compromiso, en el que la comunidad expresó su disposición a acompañar al nuevo pastor en esta etapa que se inicia en la Parroquia y Santuario de Nuestra Señora de Belén y en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Hualfín, en el Decanato Oeste de la diócesis.