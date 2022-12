El padre San Nicolás celebró sus Bodas de Oro sacerdotales junto a la Virgen

Este lunes se llevó a cabo la Santa Misa por los 50 años de sacerdocio del padre Juan Carlos San Nicolás, en el marco de las festividades en honor de la Pura y Limpia Concepción del Valle. También se rezó por los sacerdotes ancianos y enfermos, y en memoria de los obispos y sacerdotes fallecidos de la diócesis.

La ceremonia litúrgica fue presidida por el obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč, y concelebrada por numerosos sacerdotes de Capital y del interior diocesano, quienes lo acompañaron de esta acción de gracias a Dios por su ministerio presbiteral.

En parte de su homilía, en la que reflexionó sobre el perdón y la necesidad de la reconciliación, el padre Oscar Tapia dijo que “hoy el Señor nos invita a pensar en este enorme poder que Dios ha dado a la humanidad, y que es sanar, perdonar. Es una palabra apropiadísima que nos da el Señor en el día en que nos reunimos para acompañar a Juan Carlos. Él ha sido siempre un gran catequista, un gran transmisor de la palabra de Dios, un gran formador de agentes de pastoral, de catequistas, un teólogo”.

“Juan Carlos ha celebrado la Eucaristía -continuó- y quizás no ha dimensionado esa capacidad que Dios le ha dado del perdón de los pecados. A cuántos de nosotros nos ha reconciliado con Dios, nos ha sanado interiormente mediante una buena confesión, nos ha acompañado en este misterio, y eso sigue intacto en él”.

Y deseó que “ojalá que en estos fructíferos 50 años de ministerio siga viendo que para nosotros sigue siendo importante en ese ministerio tan especial, y que todos podamos maravillarnos, que todos retomemos este enorme sacramento de la Reconciliación y de la paz”.

“Celebramos con él, ponemos su sacerdocio a los pies de Nuestra Madre”, señaló el padre Tapia.

Palabras de gratitud

Antes de la bendición final, el padre San Nicolás manifestó que “es día, para mí, de acción de gracias. Agradezco al Señor, mi Dios, en primer lugar, porque por medio de su Palabra hecha Hombre me llamó y me sedujo, y yo me dejé seducir. Por eso nunca pude callar su Palabra. He tratado de ser simplemente un enamorado”.

También agradeció “al obispo que me impuso sus manos, un padre para mí”, “a mis padres, porque ellos me transmitieron la fe, la esperanza y el amor”, “a mis hermanos, particularmente al que pudo acudir hoy desde Córdoba, porque tenemos una fe compartida”, “a mis formadores, particularmente a los padres del Verbo Divino que, en mis primeros años de aprendizaje en un Seminario, me ayudaron a descubrir toda la ternura que proviene de Dios y convertir la vida en una respuesta”.

También expresó su gratitud “al pueblo fiel, a la Iglesia, porque no solamente me recibió en su seno por el Bautismo, con la donación del Espíritu me hizo crecer mediante la Confirmación en una fe que es encuentro permanente de Dios que viene a nosotros, y de nosotros que lo estamos buscando”.

“Cómo no dar gracias a la Dueña de esta casa, a la que en estos días he venido pidiéndole que me estreche en su corazón de Madre, en sus manos entreabiertas, que no me suelte jamás”, expresó dando gracias también “a este Presbiterio que hoy me acompaña”, como también “una sincera acción de gracias a mi obispo, monseñor Luis”, a quien dijo conoce desde que éste era rector del Seminario de Tucumán cuando acompañaba a los seminaristas de nuestra diócesis, “lejos de soñar que un día iba a ser mi pastor. Qué lindo que es darle gracias. Confieso que es lindo estar en comunión con un obispo y su presbiterio, y vivir en la Iglesia y amarla”.

Finalmente, invitó a la asamblea a decirle “juntos y en voz alta, sin temor alguno: 'No nos sueltes jamás'. ¡Viva la Virgen del Valle!”, momento que fue acompañado con un fuerte aplauso de todos los presentes.

Seguidamente, los servidores y los sacerdotes del Santuario le hicieron entrega de un obsequio. Después de lo cual se rezó la consagración a la Virgen del Valle y se recibió la bendición final del obispo.