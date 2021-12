El Parque Adán Quiroga, a pleno: colmado de peregrinos, se refuerzan los controles

Por primera vez y tal vez como prueba piloto, el espacio verde ubicado en el norte de la ciudad Capital, recibe desde ayer oficialmente a todos los peregrinos que llegan incesantemente para celebrar las festividades en honor a la Virgen del Valle. La elección del Parque Adán Quiroga surgió luego del análisis que efectuaron previamente las autoridades de Salud, Seguridad y del Obispado, en pos de organizar lo que serían las primeras fiestas marianas aún en pandemia pero con la habilitación de la presencialidad.

Los promesantes disponen del parque pero deben mantener y respetar determinadas normas, las cuales fueron anunciadas desde la comuna capitalina y desde el Ministerio de Salud, para en principio no sólo cuidar y preservar el lugar sino también, procurar que estas fiestas marianas generen luego un incremento de casos de Covid.

Foto César Gómez

Es por ello que se les solicita a todos los peregrinos que observen el uso del barbijo y se mantengan en las burbujas con las que vinieron hasta la provincia. Respetando estas medidas, se aguarda que las cifras de contagios puedan mantenerse estables. No obstante, y llegado el caso que alguno de los visitantes declare algún síntoma sospechoso, se han establecido puestos de testeos que están habilitados no sólo en el parque sino en varios puntos de la ciudad.

Foto César Gómez

Cansancio y devoción

Las postales de los peregrinos en el Adán Quiroga muestran en principio, una buena organización y ciudado, y por sobre todas las cosas, el profundo amor a la Morena del Valle. En el Adán Quiroga, se mezclan las tonadas santiagueñas y tucumanas, con las porteñas y alguna que otra sanjuanina. Todas hablan de lo mismo, el cansancio sí, por el largo camino recorrido pero también de la profunda emoción de haber llegado y cumplido con la promesa.

Ahí aparecen la fe y la devoción, sin las que cuales estas fiestas no se podrían haber sostenido a lo largo de estas centurias. Ni importan los calambres, los pies lastimados, las quemaduras y el calor agobiante. Todo eso se olvida en el instante preciso que el devoto llega y está a los pies de la Virgen del Valle. “Nada importa. Solo Ella”, contó a Diario La Unión una peregrina llegada desde Concepción.

Foto César Gómez

Otro peregrino, sentado en el césped y con su bici al lado, contó con lágrimas en los ojos: “Hace cinco años que vengo y sólo me detuvo la cuarentena. Voy a seguir viniendo siempre porque Ella me cumplió y no lo voy a fallar entonces”.

Foto César Gómez

Pinto el asado

Aunque desde la secretaria de Ambiente del municipio capitalino, bajo cuya órbita se encuentra el parque Adán Quiroga, se enfatizó que no iba a permitirse hacer fuego ni hacer asado “porque tenemos que cuidar el espacio verde”, la tradicional parrillita y el humito característico, se hizo presente. Tal vez sea un lujo o un permitido, el punto es que pasó y se asume que luego algunos de los 300 inspectores de las diferentes áreas comuna lo habrán notado.

Protección Ciudadana de Capital desplegó a los agentes de Tránsito, de Inspección General, Bromatología, Policía Ambiental y Seguridad Interna para que el parque y los peregrinos, están ciudados y cumpliendo con todo lo previsto.

Veteranos presentes

Muchas son las personas, grupos y comunidades que se han organizado, como tradicionalmente sucede, para poder hacer llegar una ayuda a los peregrinos que están arribando.

Foto César Gómez

Destacamos a un grupo en particular, el que está conformado por veteranos de la Guerra de Malvinas y pertenecen a la aAgrupación 7 de Abril, ellos se encuentran en el parque colaborando con todo en el lugar.