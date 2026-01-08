Alerta meteorológica en Catamarca: se esperan tormentas severas y ráfagas de hasta 90 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta de nivel naranja ante la previsión de tormentas localmente fuertes o severas que afectarán gran parte de la provincia durante las próximas horas.

El fenómeno climático se intensificará a partir de la noche de este jueves y se extenderá durante la madrugada y la mañana del viernes.

Zonas bajo riesgo

La advertencia naranja comprende a los departamentos de Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa y Valle Viejo, además de la zona serrana de Pomán.

Según el organismo oficial, el área será afectada por tormentas que podrían incluir: abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de viento que pueden alcanzar los 90 km/h, y ocasional caída de granizo.

Se estima que los valores de precipitación acumulada oscilarán entre los 50 y 90 mm, con la posibilidad de superar estas cifras de manera puntual en ciertos sectores.

Evolución del alerta en la Capital

Jueves 08 (19 a 24 h) | ALERTA NARANJA: Inicio del período de mayor riesgo. Se esperan tormentas fuertes a severas con intensa actividad eléctrica, ráfagas de hasta 90 km/h y posible granizo.

Viernes 09 (0 a 6 h) | ALERTA NARANJA: Persisten las condiciones de alta inestabilidad. Se mantiene la probabilidad de tormentas de gran magnitud y acumulados significativos.

Viernes 09 (6 a 12 h) | ALERTA AMARILLA: El nivel de riesgo desciende a amarillo. Se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad con mejoras temporarias, aunque algunos focos aún podrían ser localmente fuertes.

Cabe recordar que los horarios son aproximados y refieren a franjas de probabilidad; el inicio exacto puede variar y pueden registrarse reactivaciones del fenómeno dentro de cada período.

Protocolo de seguridad y recomendaciones

Ante la severidad del pronóstico, las autoridades de Protección Civil instan a la población a extremar los cuidados para minimizar riesgos. Entre las principales medidas se destacan:

Manejo de residuos: No sacar la basura y retirar objetos que puedan obstruir el escurrimiento del agua.

Actividades externas: Evitar cualquier actividad al aire libre.

Refugio seguro: No permanecer cerca de árboles o postes de electricidad que puedan ceder ante el viento.

Cuerpos de agua: Alejarse de ríos, lagunas o piletas para reducir el riesgo de ser alcanzado por descargas eléctricas.

Prevención: Tener preparada una mochila de emergencia que incluya linterna, radio, documentos personales y teléfono cargado.

Números de emergencia

Se recuerda a la comunidad que se encuentran habilitadas las siguientes líneas de comunicación ante cualquier eventualidad:

911: Policía / Sistema de Atención de Emergencias (SAE)

103: Protección Civil

3834-090909: WhatsApp de Protección Civil

100: Bomberos

107: SAME