Quién es Nahuel Gallo, el gendarme catamarqueño detenido en Venezuela

Desde diciembre de 2024, el cabo primero Agustín Nahuel Gallo, oriundo de Catamarca y suboficial de la Gendarmería Nacional Argentina, permanece detenido en Venezuela en circunstancias calificadas por su familia y por el Gobierno argentino como "irregulares" y violatorias de derechos humanos.

Un viaje familiar que cambió todo

Gallo, de 33 años, viajó en diciembre de 2024 durante sus vacaciones para reencontrarse con su pareja, María Alexandra Gómez, venezolana, y su hijo de dos años, que vivían en Caracas desde hacía meses por motivos familiares.

Tenía la documentación necesaria para ingresar al país, incluida una carta de invitación redactada por su esposa con el compromiso de cumplir todas las leyes y asumir la responsabilidad de su estadía, según registros oficiales.

El 8 de diciembre de 2024, tras cruzar legalmente la frontera desde Colombia por el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, fue retenido por autoridades venezolanas en un control migratorio. Desde entonces, no se contactó oficialmente con su familia y permaneció incomunicado, lo que llevó al Gobierno argentino a denunciar que se trató de una desaparición forzada.

Detención en penal de máxima seguridad

Con el paso de los meses, se confirmó que Gallo fue trasladado a El Rodeo I, un establecimiento penitenciario de máxima seguridad en las afueras de Caracas, también denominado CESMAS. Ese centro es conocido por albergar a opositores, militares y extranjeros "sensibles" para el régimen venezolano, muchos sin procesos judiciales claros ni defensa legal efectiva.

Organismos de derechos humanos, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han alertado sobre la situación de gravedad y urgencia en torno a su detención, señalando riesgos para su integridad física y la falta de acceso a asistencia consular o judicial.

La única imagen que transmitió el gobierno venezolano sobre Nahuel Gallo desde su detención en diciembre de 2024 (Foto: Reuters)

Acusaciones y respuesta diplomática

Las autoridades venezolanas han vinculado la detención de Gallo a supuestas acusaciones de "terrorismo" o "planes criminales", aunque tales cargos son rechazados por el Gobierno argentino que insiste en que ingresó al país con documentación en regla y sin participación en actividades de inteligencia oficial.

La detención ha escalado la tensión diplomática entre ambos países. Argentina ha presentado recursos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional, denunciando detención arbitraria, desaparición forzada y violaciones de derechos humanos vinculadas a su caso.

Repercusiones y expectativas actuales

El caso de Gallo ha tenido amplia repercusión internacional. La Organización de Estados Americanos (OEA) llegó a calificar su detención como un "crimen de lesa humanidad" y exigió su liberación inmediata.

Con el anuncio reciente del régimen venezolano sobre la liberación de presos políticos, en Argentina y especialmente en Catamarca crece la expectativa de que Gallo pueda recuperar la libertad y reunirse con su familia tras más de un año de detención.