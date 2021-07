El principal oferente de los penes de madera decidió bajarse de la licitación

La compra a cargo del Ministerio del Salud, de dispensers de preservativos, penes de madera y maletines generó polémica y amplia repercusión mediática en los últimos días, pero el proceso está a punto de caerse.

El mejor oferente, un joven de la provincia de Córdoba, no presentó la garantía de mantenimiento en el plazo estipulado y de esa manera se autoexcluyó de la contienda. “Tenía 48 horas para presentar la garantía de mantenimiento de oferta (un pagaré) y no la mandé, lo cual es causal de desestimación no subsanable”, afirmó Esteban Nielsen.

Cabe remarcar que esta licitación busca adquirir 10 mil penes de madera, 10 mil maletines de polipropileno, y 10 mil dispensadores blancos que serán utilizados como materiales de promoción para prevenir enfermedades de transmisión sexual.

“Los insumos solicitados permitirán asegurar una amplia disponibilidad de materiales de promoción cuya finalidad sea concientizar y evitar la propagación de enfermedades de transmisión sexual tales como el VIH y otras ITS en el marco de la Ley N° 23.798?, reza el expediente administrativo emitido por la Secretaría de Acceso a la Salud de la Nación.

Los productos serían distribuidos en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), regiones sanitarias, programas provinciales, municipales, es decir, en establecimientos públicos, principalmente vinculados a la salud, de todo el país, y serán destinados “a la población en general y al personal de salud”.

El monto asignado por el Ministerio de Salud para los tres materiales asciende a $13.371.100, pero solo una de las ofertas se acercó a esa cifra.

En el proceso de apertura de la licitación, que tuvo lugar el martes pasado, se presentaron cuatro oferentes: Buhl S.A.; Marketing Dimensión S.A.; Melenzane S.A.; y Carlos Esteban Nielsen.

El único que cotizó por los tres renglones fue Nielsen, con un valor total de $14.870.000.Pero apenas unas horas después decidió bajarse de la contienda, porque se dio cuenta de que no era un buen negocio cuando evaluó los números finales.

Nielsen tiene apenas 35 años pero en los últimos dos se transformó en un “experto” en licitaciones con el Estado. En su computadora guarda un archivo con 800 licitaciones examinadas. Con un software especial, identifica “oportunidades”. No importa el rubro. De hecho, ganó licitaciones para entregar caterings en Vialidad, reparar camionetas de la Fuerza Aérea, y hasta actualizar GPS de los aviones del Ejército.

Nielsen fue el único que hizo una oferta por los tres productos solicitados por Salud. Los otros oferentes solo hicieron ofertas por uno o dos renglones.