El truco casero que gana más adeptos: aromatizadores para la ropa con rollos de papel higiénico

Aunque habitualmente se descartan una vez utilizados, los rollos de papel higiénico pueden tener una segunda vida útil. En los últimos tiempos, comenzó a difundirse un truco casero que los transforma en aromatizadores naturales para la ropa, una práctica que se vincula con hábitos de reutilización y consumo responsable cada vez más presentes en los hogares de Catamarca.

El método se basa en una propiedad clave del cartón: su capacidad para absorber aromas y liberarlos de forma progresiva. Al entrar en contacto con elementos aromáticos y colocarse dentro de cajones o entre prendas, el perfume se impregna en la ropa de manera sutil y constante, sin resultar invasivo.

Por qué funciona este truco

El cartón es un material poroso que absorbe fácilmente aromas naturales.

Su estructura permite liberar la fragancia de manera lenta y continua.

Al estar dentro del cajón, el aire circula de forma limitada, lo que ayuda a conservar el perfume por más tiempo.

No requiere calor, electricidad ni productos químicos para funcionar.

El aroma se distribuye de manera suave, sin impregnar en exceso la ropa.

Con pocos materiales y en apenas unos minutos, es posible realizar este aromatizador casero utilizando el tubo de un papel higiénico. No requiere técnicas complejas y permite personalizar el aroma según las preferencias personales.

Cómo hacer un aromatizador para la ropa con un rollo de papel higiénico

Materiales

1 tubo de papel higiénico limpio y seco.

Aromatizante a elección: flores secas, cáscaras de cítricos deshidratadas o algodón con aceites esenciales.

Paso a paso

Tomar el tubo de papel higiénico y asegurarse de que esté limpio y seco.

Colocar en su interior el aromatizante elegido.

Cerrar ambos extremos para que el contenido quede contenido y el aroma se libere de manera gradual.

Ubicar el tubo dentro del cajón o entre las prendas.

Renovar el aromatizante cada dos o tres semanas para mantener la fragancia.

De esta manera, un objeto que suele terminar en la basura extiende su vida útil y se convierte en una solución práctica y accesible para aromatizar la ropa de forma natural.