El truco para quitar el mal olor de las zapatillas con un solo ingrediente

La transpiración y la flora bacteriana de los pies producen un asqueroso aroma difícil de quitar. Por suerte, existe un truco casero muy simple para quitar el olor a pata de las zapatillas. Esta fragancia tan particular puede resultar muy molesta para la persona que lo padece y quienes la rodean.

No importa cuántas veces al día laves tus pies, utilizar diariamente las mismas zapatillas y lavarlas con poca frecuencia, puede traer graves problemas a tu calzado y el aire de tus ambientes.

A continuación te cuento por qué se produce el olor a pata, cómo evitar que el calzado quede impregnado y cómo eliminar para siempre de las zapatillas el olor a pies con un efectivo truco casero.

Un simple truco casero de limpieza y algo más: ¿por qué se produce el "olor a pata"?

Según médicos expertos, el olor a pies se produce por la transpiración y descomposición de la piel. Los pies, a diferencia de otras partes del cuerpo, están conformados por un importante número de glándulas sudoríparas concentradas. Se estima que son alrededor de 250 mil glándulas en total.

Las glándulas sudoríparas son las encargadas de regular la temperatura corporal mediante la liberación de sudor. Cuando las bacterias presentes en la piel de los pies entran en contacto con la transpiración se produce el característico olor a patas.

Pero, los especialistas mencionan que el tipo de olor a pata va a depender de de las causas que producen. De esta manera, algunas desregulaciones hormonales pueden afectar el funcionamiento de las glándulas, mientras que factores como el estrés y la alimentación también pueden alterar la sudoración y aumentar el olor.

Uno de los principales causantes del fuerte olor a pata, que ya traspasa los límites de lo normal, son los hongos presentes en los pies. Un ejemplo de ello, es el hongo del pie de atleta, un organismo de fácil contagio en suelos, piletas o duchas.

Otros factores que pueden aumentar y mantener el olor a pata en el calzado y la piel, pueden ser la humedad, la presencia de bacterias y la sudoración excesiva.

Truco casero: cómo eliminar el olor a pata de las zapatillas con un ingrediente y en pocos minutos

Una forma sencilla de eliminar para siempre el olor a pata de las zapatillas, es utilizar bicarbonato de sodio en pequeñas cantidades. Este truco casero puede ser realizado en cualquier momento y solo se necesitan 5 minutos.

Simplemente hay que colocar bicarbonato de sodio en las plantillas de las zapatillas y el calzado en general. Este ingrediente tiene propiedades antimicrobianas y antifúngicas que absorben la humedad y evitan la proliferación de bacterias y hongos.

Además, para evitar el olor a pata, es importante mantener una correcta higiene, pies limpios, frescos y secos. Existen jabones especiales antisépticos o desodorantes de pies que pueden ser muy útiles y efectivos.