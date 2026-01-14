El truco que usan en Japón para refrescar la entrada de la casa en días de calor extremo

Mantener la casa fresca durante los días de calor intenso no siempre es fácil. Las altas temperaturas se acumulan en pisos, veredas y paredes, lo que provoca que el interior del hogar resulte sofocante incluso de noche. Sin embargo, existen métodos simples y naturales que ayudan a aliviar esa sensación térmica.

Uno de ellos es el uchimizu, una práctica tradicional de Japón que se transmite de generación en generación y que vuelve a ganar protagonismo durante las olas de calor.

Qué es el uchimizu y por qué funciona

El uchimizu consiste en arrojar agua en la entrada de la casa, la vereda o el patio para refrescar el ambiente. Su efectividad se basa en un principio físico sencillo: la evaporación.

Cuando el agua se evapora, absorbe parte del calor acumulado en el suelo, lo que genera una sensación inmediata de frescura en el aire cercano. Este efecto puede percibirse especialmente en los accesos al hogar y en espacios exteriores próximos a puertas y ventanas.

En Japón, el uchimizu es una costumbre muy común en barrios tradicionales de Tokio y otras ciudades, y en muchos casos se practica de forma colectiva durante los días de calor extremo.

Cómo hacer el uchimizu, paso a paso

La técnica es simple y no requiere ningún elemento especial:

Llenar un balde o una regadera con agua Esparcirla suavemente en la entrada de la casa, la vereda o el patio Esperar a que el agua se evapore y refresque el ambiente

Al mojar el suelo, la temperatura puede bajar algunos grados y el aire se vuelve más agradable, sobre todo en las zonas cercanas a la entrada del hogar.

En Japón, se recomienda hacerlo a primera hora de la mañana o al atardecer, cuando el sol no está tan fuerte y el efecto refrescante se potencia.

Por qué recomiendan este truco en días de calor

A diferencia del aire acondicionado o los ventiladores eléctricos, el uchimizu no consume energía ni genera emisiones contaminantes. Por ese motivo, es considerado una alternativa ecológica y sustentable para enfrentar las altas temperaturas.

Además, especialistas en hábitos sostenibles destacan que:

Ayuda a reducir el uso de sistemas de refrigeración

No genera costos adicionales

Puede repetirse varias veces al día

El único requisito clave es usar el agua de manera responsable. En Japón, muchas personas reutilizan agua de lavar frutas, verduras o ropa, evitando el desperdicio y cuidando los recursos.