"El Verano va con vos": un fin de semana de cultura, artesanía y naturaleza

El ciclo "El Verano va con vos", impulsado de manera integral por la Municipalidad de la Capital a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, ha consolidado su éxito rotundo durante este último fin de semana. La iniciativa, diseñada para dinamizar los diversos atractivos locales, registró una destacada concurrencia de público en cada una de sus estaciones, demostrando que la articulación entre el patrimonio histórico y la recreación activa es una fórmula ganadora para la temporada estival en la ciudad.

El sábado por la tarde, el sitio arqueológico Pueblo Perdido de la Quebrada se transformó en un escenario de alegría y encuentro con la presentación de "Cirilo, una aventura desopilante". Este espectáculo, que fusiona magistralmente las disciplinas del teatro y el clown, estuvo bajo la dirección y actuación del actor Patricio Gómez de la Torre, quien logró establecer un vínculo inmediato con los presentes.

La obra se caracterizó por ser una propuesta lúdica, participativa y cargada de humor, donde la interacción permanente con el público fue el eje central. Especialmente enfocada en niñas y niños, la función permitió que los más pequeños se involucraran activamente en las escenas, participando de risas y juegos que convirtieron la tarde en una experiencia inolvidable para la gran cantidad de familias que se dio cita en el lugar.

El arte de la marroquinería en Casa de la Puna

En paralelo, la Casa de la Puna ofreció un refugio para la creatividad y el aprendizaje de oficios a través del taller gratuito de llavero en marroquinería. La actividad alcanzó rápidamente el cupo completo, reflejando el marcado interés de la comunidad y los visitantes por los saberes artesanales y los espacios de formación manual. Bajo la guía experta de la tallerista Cristina Barreto, los asistentes se adentraron en las técnicas básicas de corte, armado y terminación, logrando que cada participante se llevara su propia creación al finalizar el encuentro.

La jornada no solo fue educativa, sino que también propició un espacio compartido en familia donde se destacaron testimonios de satisfacción. Corina, una de las participantes, expresó que era su primera vez trabajando con cuero y resaltó la claridad de la profesora ante una actividad que consideró distinta y atractiva. Asimismo, Mathyas comentó que la experiencia fue sumamente entretenida y valoró la posibilidad de realizar actividades grupales en familia, subrayando que, a pesar de no contar con experiencia previa, el disfrute fue total gracias a la asistencia de la guía.

Senderismo bajo la luna llena en El Jumeal

El cierre de la jornada del sábado tuvo un tinte místico y aventurero con la actividad de senderismo en luna llena realizada en la zona de El Jumeal. Esta alternativa turística, coordinada por el equipo de Trekking Los Puestos, fue otra de las propuestas que operó con cupo completo, atrayendo a entusiastas de la vida al aire libre y la naturaleza.

El itinerario comenzó en la plazoleta de Combatientes de Incendios Forestales, desde donde el grupo inició un recorrido estratégico por el perilago para luego emprender el ascenso hasta la cima de la montaña. Durante el trayecto, los participantes disfrutaron de una experiencia única al observar la ciudad iluminada bajo el resplandor de la luna llena, lo que generó un clima de profunda satisfacción y emoción entre los senderistas. Para aquellos interesados en sumarse a las próximas fechas del ciclo, la organización invita a consultar la agenda completa en la web www.sfvc.travel o a través de las redes sociales oficiales de SFVC Turismo.