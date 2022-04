El viento zonda provocó daños en el centro de Tinogasta

En horas de la noche de ayer llegó a la cabecera del departamento Tinogasta el viento zonda que había sido anunciado por el Servicio Meteorológico Nacional y según informaron, el mismo fue de gran intensidad. Al punto que causó daños en el tendido eléctrico provocado la caída de una rama de gran porte que se desprendió del “Árbol Centenario” que se encuentra ubicado en calle Pte. Perón, frente al Juzgado tinogasteño.

Mediante un trabajo articulado entre Defensa Civil Municipal, EcSapem, Vialidad Provincial, Ambiente y Servicios Públicos de la comuna se llevó a cabo un importante operativo para reestablecer el servicio eléctrico y despejar la zona de la calle en donde cayó la rama, impidiendo el paso tanto peatonal como vehicular.

Además, se observó que otra de las ramas del árbol quedó fisuradas, es por esto que se decidió cortarlas, con el objetivo de preservar la salud tanto de los peatones, así como también de los productores que venden sus productos regionales en ese lugar, bajo el resguardo del antiguo árbol.

“Para que la gente se quede tranquila, no lo vamos a talar, solo vamos a sacar las ramas que están con peligro de provocar algún tipo de daño a las viviendas y a los productores que están exponiendo y vendiendo en el lugar” manifestó Martín Carrizo, director de Defensa Civil.

Recomendación por viento zonda

Respecto a la continuidad del viento, desde Defensa Civil de la Provincia emitió una alerta amarilla a las 7:00 hs, por probabilidad de viento zonda con ráfagas de entre 60 y 70 kms por hora.

Se recomienda a la población no salir de su domicilio, no realizar ningún tipo de quema, si al transitar alguna zona de la ciudad y se encuentra demarcada o vallada no ingresar a esa zona porque representa un peligro constante para quien ingrese.