Eligieron la mejor empanada del mundo: ¿cuál salió ganadora y porqué?

La gastronomía argentina volvió a ocupar un lugar destacado en el escenario internacional. Esta vez, el reconocimiento llegó de la mano de Taste Atlas, la prestigiosa guía especializada en comidas tradicionales, que eligió a la empanada tucumana como la mejor del mundo, tras otorgarle una calificación de 4,4 puntos sobre cinco. El ranking incluyó preparaciones emblemáticas de distintos países y regiones, y confirmó el predominio argentino en los primeros lugares.

Según informó Taste Atlas a través de su cuenta oficial en la red social X, las empanadas tucumanas se impusieron sobre variantes de Argentina, Chile, España, Arabia Saudita y México, entre otros países. La elección se basó en una combinación de tradición culinaria, técnica artesanal y sabor, atributos que distinguen a esta receta histórica del norte argentino.

El ranking internacional y el dominio argentino

De acuerdo con la publicación, la empanada tucumana encabezó el listado, seguida muy de cerca por la empanada argentina en su versión general, que también obtuvo 4,4 puntos, y la empanada cordobesa, con 4,3. El relevamiento, que presentó de manera gráfica 12 tipos de empanadas de diferentes países, evidenció una clara supremacía de las recetas argentinas en los primeros puestos.

En los lugares siguientes se ubicaron las empanadas chilenas, con 4,2 puntos, y la empanada gallega de España, con 4,1, reflejando la diversidad de estilos y tradiciones que conviven dentro de este plato universal.

El ranking completo quedó conformado de la siguiente manera:

Empanadas tucumanas (Argentina) - 4,4

Empanadas argentinas (Argentina) - 4,4

Empanada cordobesa (Argentina) - 4,3

Empanadas chilenas (Chile) - 4,2

Empanada gallega (España) - 4,1

Empanadas salteñas (Argentina) - 3,9

Empanada de cordero (España) - 3,8

Arabian empanadas (Arabia Saudita) - 3,6

Empanada catamarqueña (Argentina) - 3,5

Empanadas de manzana (Chile) - 3,5

Panades (España) - 3,3

Empanadas de Santa Rita (México) - 3,0

La singularidad de la empanada tucumana

Para Taste Atlas, la identidad de la empanada tucumana no reside en ingredientes exóticos, sino en su forma de elaboración y en el respeto por la tradición. "La versión tucumana se distingue no por sus ingredientes extravagantes, sino por su elaboración", señaló la guía.

La masa, realizada de manera artesanal con harina de trigo y grasa de res, se combina con un relleno jugoso que puede incluir carne de res, pollo o mondongo, junto con cebolla, huevo duro, comino y pimentón. Otro aspecto especialmente valorado fue el horneado en horno de barro, así como la proporción equilibrada entre masa y relleno, que garantiza jugosidad y un sabor armónico.

Un detalle clave que destacó la publicación es el ritual de consumo: las empanadas tucumanas se sirven bien calientes, se comen con la mano y se acompañan con gajos de limón, que se exprimen justo antes del primer bocado. Según Taste Atlas, este gesto potencia los sabores de la carne y las especias, y constituye un rasgo inseparable de la identidad culinaria de Tucumán.

Recetas emblemáticas de la región y el mundo

El ranking también incluyó otras preparaciones tradicionales, como la empanada salteña, reconocida por su relleno jugoso de carne cortada a cuchillo y papa; la empanada chilena, típica de las Fiestas Patrias, elaborada con carne molida, cebolla, aceitunas y huevo duro; y la empanada gallega, una gran tarta rellena de atún o carnes que puede servirse fría o caliente.

Asimismo, fueron mencionadas la empanada catamarqueña, las variantes árabes, la empanada de cordero española, las empanadas dulces de manzana de Chiloé y las panades, lo que evidencia la amplitud cultural de este plato presente en distintas cocinas del mundo.

Más allá del sabor: un símbolo cultural

El reconocimiento de Taste Atlas no solo pone en valor el aspecto culinario de la empanada, sino también su significado cultural. En Argentina, las empanadas fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Alimentación y la Gastronomía por el Ministerio de Cultura, y forman parte de la vida cotidiana, desde comidas informales hasta celebraciones familiares y festividades populares.

Además, las empanadas argentinas integran la lista de las 50 mejores comidas callejeras del mundo, donde ocupan el puesto 36, y contribuyen a que Argentina se ubique en el puesto 25 entre las 100 mejores cocinas del planeta, según la misma guía. Junto al asado, el dulce de leche, los alfajores y clásicos como el choripán o el sándwich de milanesa, la empanada reafirma su lugar como emblema de la identidad gastronómica nacional.

