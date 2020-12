Emotiva bicicleteada del SAME en agradecimiento a la Virgen del Valle

Personal administrativo, médicos y enfermeros del SAME participaron ayer de una emotiva bicicleteada por la ciudad, como agradecimiento a la Virgen del Valle por las personas que contrajeron el virus y se lograron recuperar. La movilización dio inicio en el edificio del SAME, en calle Caseros y siguió con su recorrido hasta la Catedral Basílica Ntra. Sra. Del Valle, donde los ciclistas dejaron un donativo de alimentos no perecederos y fueron bendecidos por un sacerdote. Luego, la marcha siguió hacia la Gruta de la Virgen del Valle.

Testimonios

La idea de la bicicleteada surgió a raíz de la devoción a la Madre del Valle de todos los trabajadores de este servicio y, ante el consenso, comenzaron los preparativos.

“Estamos muy contentos por esta iniciativa. La organizamos en los últimos días y la idea es agradecer a la Virgen por todos los compañeros y la gente que tuvo Covid y se recuperaron y, además, pedir para que nos proteja de la pandemia”, comentó Gustavo Bazán, uno de los participantes de la bicicleteada, a Radio Valle Viejo.

“Este año, fue estrés total para todos nosotros, realmente es muy difícil llegar a nuestras casas, luego de haber tenido contacto con gente con Covid positivo”, agregó.

El gesto que generó atención en la mañana de ayer, tiene también un pedido, según lo comentado por los trabajadores de la salud, y no es sino el auxilio a la Virgen para que tanto ellos como sus familias estén libres de esta enfermedad, para poder ellos desarrollar con tranquilidad su labor.

“Le queremos pedir por nosotros, nuestras familias y los compañeros y toda la gente para que nos cuide del Covid”, aportó otro ciclista con emoción.

La labor de este servicio ha sido vital y son quienes han tenido el primer contacto con los pacientes contagiados por esta enfermedad, que genera tanta preocupación.