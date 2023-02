En Belén, 220 estudiantes recibieron netbooks del programa Sigamos Conectados

La Dirección de Programas Educativos visitó escuelas del departamento Belén para concretar la entrega de 220 netbooks del Programa “Sigamos Conectados” destinadas por el gobierno de la provincia y el Ministerio de Educación, que encabeza Andrea Centurión, a los estudiantes de escuelas técnicas y rurales.

Las entregas se llevaron a cabo en la Escuela Provincial de Educación Técnica (EPET) N°2 de la ciudad de Belén, donde los alumnos del ciclo orientado recibieron 160 netbooks. En este marco, los chicos y chicas acompañados por sus tutores, participaron de una charla técnica-pedagógica sobre el buen uso de esta herramienta tecnológica, donde el equipo de Innovación Digital Educativa abordó temáticas para el buen uso y cuidado de la computadora, ofimática, navegación web y edición de imagen, entre otros programas con que cuenta la herramienta que será de gran utilidad en el presente ciclo lectivo.

Posteriormente, el equipo de la mencionada dirección, a cargo de Luciano Guilloú, se trasladó hasta la localidad de Pozo de Piedra, donde los estudiantes del ciclo orientado de la Escuela Secundaria N°42 “Dr. Arturo H. Illia” recibieron 60 nuevas netbooks educativas, que agradecieron a la titular de la cartera educativa, Andrea Centurión, “por su compromiso con los estudiantes belichos”, comentaron emocionadas las familias.

Los alumnos de esta institución escolar también recibieron una capacitación de “Arte Digital”, empleando la aplicación Gimp 2.8 de edición de imagen, en donde aprendieron a crear su propio flayer turístico y otros usos y aplicaciones disponibles en las netbooks para uso educativo y recreativo.

El director Guilloú, recordó que con estas entregas se completa el módulo de 5 mil computadoras adquiridas en 2022, con el objetivo de sumar recursos tecnológicos a aquellas escuelas que no fueron incluidas en el programa nacional “Conectar Igualdad”; “Solo resta materializar la entrega a escuelas que ya fueron asignadas y que por una cuestión de tiempos escolares, cierres de ciclo, etc., no pudieron completarse en diciembre pasado, por eso desde el Ministerio de Educación, se van a continuar entregando en las próximas semanas, para que todos los chicos y chicas tengan su computadora para empezar las clases”, aseguró.