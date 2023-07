"En Catamarca la tasa de infección es baja, pero el testeo es menor"

El Ministerio de Salud de la provincia adhiere al Día Mundial contra la Hepatitis y en este marco, el equipo del Centro Único de Referencia, conjuntamente con el Servicio de Gastroenterología y Hepatología del Hospital San Juan Bautista, está llevando a cabo una jornada de concientización y prevención de la Hepatitis.

La actividad se realiza durante toda la mañana, en el nosocomio capitalino y, por la tarde desde las 17 hs. y hasta las 20hs se dispondrá de un stand en Plaza La Alameda, donde se harán test y se brindará consejería sobre Hepatitis.

La hepatitis es una enfermedad causada por un virus, responsable de altos niveles de morbilidad y mortalidad en todo el mundo. Se estima que el 57 por ciento de los casos de cirrosis hepática y el 78 por ciento de los casos de cáncer primario de hígado son causados por los virus de la hepatitis B y C.

En el caso de nuestra provincia, según el director del CUR, Alejandro Santillán Iturres, “en cuanto a las hepatitis transmitidas por vía parenteral, la B y C, la tasa de infección es baja pero tenemos que tener en cuenta, que el testeo es menor. No se testea tan asíduamente como sí sucede con el VIH sífilis. Por eso es muy importante por lo menos testearnos una vez en la vida para hepatitis”.

El profesional, en este contexto, hizo un llamado,en el diálogo con La Unión a quienes ya tuvieron esta enfermedad, para que no duden en llegarse al CUR, o al Servicio de Gastroenterología o consultar a su médico de cabecera, para de esta manera poder ser asesoradas y comenzar un tratamiento. “Seguramente aquellas personas que tuvieron diagnóstico de hepatitis C y luego no consultaron más, tengan que hacer un tratamiento. Eso es importante recordarlo”, acotó el profesional. En cuanto al tratamiento, este es curativo en un 100%, que dura 8 semanas y que consiste en la toma diaria de un medicamento.

En tanto, el Dr. Rafael Brizuela, refirió en cuanto a las consecuencias de un no diagnóstico y tratamiento, que la directa consecuencia es la cirrosis, el cáncer hepático, que eventualmente deriva en un trasplante. Apuntó que teniendo en cuenta esto “es importante la concientización, las campañas de testeos y la prevención, para de esta manera saber dónde estamos parados”. Seguidamente el gastroenterólogo marcó como importante que “la hepatitis C en los últimos 6 a 8 años, ha cambiado el pronóstico, porque se han encontrado drogas nuevas, que son por vía oral y con tratamientos relativamente cortos y que tienen una efectividad del 98%. Antes era menos del 48% los que lograban superar esta enfermedad”.