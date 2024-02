En marzo abren las inscripciones en la Facultad de Ciencias de la Salud

Desde la Facultad de Ciencias de la Salud se informó que del 4 al 8 de marzo están abiertas las inscripciones para alumnos ingresantes a las distintas carreras que se dictan en esta unidad académica.

Requisitos:

Para obtener la matrícula los aspirantes deben APROBAR el Curso de Orientación y Nivelación al Estudio Universitario en Ciencias de la Salud y luego presentar obligatoriamente la siguiente documentación:

Formulario de Preinscripción impreso.

Copia del DNI actualizado.

Partida de Nacimiento actualizada (Legalizada para quienes hayan nacido en otra provincia).

Copia de Título o Constancia de Título en trámite del Nivel Medio (Secundario) Aprobado (para poder registrar la Inscripción del 04 al 08 de marzo NO deben adeudar materias del Nivel Medio o Polimodal.

Dos (2) fotos Tipo carnet (4x4) en papel fotográfico.

Libreta Universitaria (Adquirir en Secretaría de Extensión Universitaria UNCA sito en calle Maipú Nº1181).

Carpeta colgante para Archivo tamaño oficio, color según carrera:

- Lic. en Nutrición – Color Naranja. - Lic. en Enfermería – Color Celeste. - Lic. en Bromatología – Color Verde. - Tec. en Hemoterapia – Color Rojo.

INGRESANTES A LAS CARRERAS LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA Y LICENCIATURA EN HEMOTERAPIA:

Para los Ciclos Complementarios correspondientes a la Licenciatura en Educación Física y Licenciatura en Hemoterapia NO se realiza el Curso de Orientación y Nivelación al Estudio Universitario en Ciencias de la Salud.

Para obtener la matrícula en nuestra Unidad Académica los Ingresantes deberán presentar:

• Formulario de Preinscripción impreso (imprimir desde el sistema luego de preinscribirse. De realizar una modificación de datos posteriormente imprimir nuevamente y presentar este último). Se recuerda que sólo se podrá acceder al sistema en las fechas dispuestas para Preinscripción.



• Copia del DNI actualizado.



• Partida de Nacimiento actualizada (Legalizada para quienes hayan nacido en otra provincia).



• Copia de Título o Constancia de Título en trámite de Profesor de Educación Física o Técnico en Hemoterapia según corresponda.



• Dos (2) fotos Tipo carnet (4x4) en papel fotográfico.



• Libreta Universitaria (Adquirir en Secretaria de Extensión Universitaria UNCA sito en calle Maipú Nº1181).



• Carpeta colgante para Archivo tamaño oficio, color según carrera: Licenciatura en Educación Física- Color Amarillo; Licenciatura en Hemoterapia- Color Azul



Oferta Académica

Licenciatura en Enfermería

Licenciatura en Nutrición

Licenciatura en Bromatología

Tecnicatura en Hemoterapia

Ciclo Licenciatura en Educación Física destinado a Profesores de Educación Fisca.

Ciclo Licenciatura en Hemoterapia.



Más información: por otras consultas sobre requisitos de Inscripción, fechas, cursado, etc. escribir a: [email protected]

Av. Maestro Quiroga 125, Predio UNCA - Tel.: 0383-4427839