Enero a puro festival: Catamarca despliega música, tradiciones y experiencias

La temporada de verano 2026 avanza con una nutrida agenda de festivales y actividades culturales que prometen convertir el fin de semana largo en una verdadera celebración en distintos puntos de Catamarca. Entre el 16 y el 20 de enero, localidades de toda la provincia serán escenario de eventos que combinan música popular, tradiciones locales, gastronomía regional y propuestas recreativas pensadas tanto para residentes como para turistas.

La grilla incluye festivales emblemáticos que convocan a artistas nacionales y locales de diversos géneros, además de celebraciones que ponen en valor la identidad cultural de cada región. En cada una de las noches, el público podrá disfrutar no solo de espectáculos musicales, sino también de comidas típicas, ferias artesanales y expresiones tradicionales que forman parte del patrimonio catamarqueño.

El viernes 16 de enero marcará el inicio de esta intensa agenda. En Santa María se realizará el tradicional Festival del Albañil, mientras que en Tinogasta tendrá lugar el Festival del Viñatero en la localidad de El Puesto, una propuesta que rinde homenaje al trabajo vitivinícola de la región. Ese mismo día, La Puerta será sede de La Peña de Piriqui, uno de los encuentros más representativos del verano ambateño, con música y danzas folclóricas.

El sábado 17 concentrará una fuerte actividad cultural en distintos puntos de la provincia. Tinogasta volverá a ser protagonista con el Festival Regional y Provincial del Cordero y el Festival Reunión de Pueblos, que contará con la actuación de La Pepa Brizuela junto a artistas locales. En Antofagasta de la Sierra, la localidad de El Peñón celebrará el XV Festival Turístico y Cultural Virgen de la Peña, con actividades durante toda la jornada y un cierre artístico desde las 21.30 en la plaza principal, donde se presentarán Walter Salinas, Los Calchaquí y Chirettes.

Ese mismo día, Aconquija albergará el Festival Provincial del Bandoneón en Finca La Victoria, mientras que la Costanera de Balcozna será escenario del Festival del Zapallo, desde las 21.00. Allí se presentarán Desakta2, Fuerza Norteña, Patato Folk, Candelaria Prieto, Emilio Morales, además de academias de danza y artistas locales.

La jornada del sábado también incluirá el Festival Costa de la Sierra en La Dorada, departamento La Paz; el Festival de Anquincila en Ancasti; y la 52° Fiesta Provincial del Membrillo en el Complejo Cultural de Las Juntas, desde las 22.00, con una destacada cartelera integrada por Dúo Coplanacu, La Callejera, Los Nuevos Canteros del Alba y Deby Gianoglio.

En Londres, departamento Belén, se llevará a cabo el 39° Festival Provincial de la Nuez en la cancha del Club Tiro Londres, desde las 21.30. El evento contará con la participación de Lázaro Caballero, Llokallas, La Huella Folk, Wilson Figueroa, Los Calchaquí, Paola Arias y Bomba Gutiérrez, entre otros artistas.

El cierre del fin de semana llegará el domingo 19 y lunes 20 de enero en Pomán, con la realización del 63° Festival Nacional de San Sebastián en el Anfiteatro Municipal, desde las 21.00. El domingo se presentarán Lázaro Caballero y Los Kijanos, mientras que el lunes será el turno de Dany Hoyos, Valentina Márquez y Los Sacheros, junto a músicos locales.

Más actividades para disfrutar el verano

Además de los festivales, la agenda incluye propuestas recreativas y culturales en distintos puntos de la provincia. El jueves 15 habrá actividades de trekking guiado en Río Seco, El Rodeo, y en Fiambalá, desde las 18.00. Ese mismo día, en Los Altos, se realizará la Fiesta de la Cerveza Artesanal en Invictus, a partir de las 20.00.

El viernes 16, la Capital ofrecerá yoga al aire libre en el Ecoparque El Jumeal desde las 8.00, una jornada de Mini Alfareros en la Casa de la Puna por la tarde y un tributo a Queen a cargo de Reina Madre en la Casa de la Cultura de Las Juntas. En San José, Santa María, se desarrollará además la Expo Productiva y Cultural.

El sábado 17, Pomán será sede de la Travesía a Los Saltos desde temprano, Las Juntas albergará el 19° Concurso del Caballo Peruano de Paso y Andalgalá propondrá una Travesía Nocturna de Motos. La agenda continuará el domingo 18 con la Fiesta de la Tradición en Santa María y el lunes 19 con un Safari Fotográfico en el Pueblo Perdido de la Quebrada. Finalmente, Aconquija será escenario de la 2° edición de Vinos y Estrellas, una experiencia que combina producción local, gastronomía y observación astronómica.

Info y reservas

Para conocer costos, reservas y modalidades de las propuestas turísticas del fin de semana largo, se puede consultar la sección agenda de visitcatamarca.com o las redes sociales de las áreas de Turismo de cada municipio.