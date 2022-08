Entre Ríos: Una alumna recibió una brutal golpiza en la escuela por "linda, cheta y tener el pelo limpio"

Un nuevo caso de bullying y violencia escolar tuvo como protagonistas a estudiantes de un colegio secundario. Esta vez ocurrió en el Nacional N°1 de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, y el video de la agresión fue viralizado en las redes sociales.

El hecho ocurrió este lunes, en una de las aulas del establecimiento educativo, donde dos alumnas de cuarto año atacaron a una de segundo año por “linda, cheta y tener el pelo limpio”, según las declaraciones que hizo la mamá de la joven agredida.

La mujer, que al hablar con la prensa pidió preservar su identidad, contó que no es la primera vez que sucede algo así en esa escuela y se quejó por la falta de respuesta de las autoridades educativas.

Aseguró que antes de la golpiza ya habían amenazado a su hija “con cortarle el rostro” y que también la habían interceptado a la salida del campo de deportes con un arma blanca. En esa ocasión, las menores estaban acompañadas por otros jóvenes que no concurren a la institución. Una alumna de segundo año fue agredida por dos de cuarto año

En una entrevista brindada a La Radio de UNO de Paraná, la mamá de la estudiante aseguró que los alumnos asisten al colegio con miedo y que no interceden ante las golpiza por temor a ser el próximo blanco de las agresoras.

Las alumnas en cuestión son familiares entre sí y siempre andan juntas. Además, tienen dos menores que las ayudan. “Tenemos conocimiento que no solo amenazan a sus compañeros sino también a docentes, tanto las menores expuestas como sus progenitores, quienes han tenido varias situaciones de violencia fuera y dentro de la Institución”, contó la mujer indignada.

Y remarcó que “la madre de una de las chicas insulta, grita y amenaza a las madres” y que a una de ellas “la golpeó afuera de la institución”. Por eso, no le extraña que las menores “actúen de la misma manera”.

A raíz de los hechos sucedidos con anterioridad a la brutal golpiza de este lunes, los padres habían solicitado la intervención del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Conprof.) “La respuesta llegó 25 días después y en ese lapso hubo cinco chicos más agredidos”, contó con impotencia.

“El mismo rector me confirmó que las chicas recibieron el pase en otras dos instituciones anteriores por el mismo motivo. De la escuela, como mamá, lamentablemente no tengo respuesta”, se lamentó.

“No existen las sanciones disciplinarias. Las menores firman un acta de compromiso cuando son citadas por algún hecho cometido, los padres también lo hacen pero nunca hay sanción, entonces todo sigue igual”, indicó.

Con respecto a la viralización del video, la madre dijo que las imágenes les llegaron en dos partes: “Primero en forma de burla, que es el que subieron las agresoras a las redes sociales, y con el correr de las horas nos llegó el video completo, mucho más violento”.

Todo ocurrió en un aula que le llaman “El Sótano”, donde funciona tercer año. “Cuando le pregunté a una de las chicas la causa de la agresión a mi hija me dijo: “Porque es linda, chetita y tenía el pelo limpio”. La otra apuntó a la familia que tiene mi hija”, señaló. La agresoras admitieron que golpearon a la alumna "por cheta, linda y tener el pelo limpio"

Ante lo ocurrido, la mujer está dispuesta a cambiar a sus dos hijos de colegio. “Fui a solicitar el pase de escuela para mis dos hijas. Esperaba que me digan que 'estamos trabajando, se va a solucionar'. Pero me dieron todas las herramientas para que mis hijas no vayan más a la institución”, admitió con bronca.

Si bien desde el Colegio Nacional N°1 las autoridades se negaron a hablar con la prensa, emitieron un comunicado donde “lamentaron y repudiaron los hechos de violencia en la escuela, en particular y, en la sociedad en general”.

Señalaron que la prioridad es “preservar a los jóvenes estudiantes”, por lo que desaprobaron la difusión de imágenes a través de las redes sociales y de algunos medios de comunicación que “vulneraron la identidad de los adolescentes implicados porque se replica la violencia y se criminaliza a la adolescencia”.

“Desde la escuela no negamos la existencia de los conflictos”, expresaron. Y explicaron que “realizan medidas de prevención en pos de una convivencia pacífica, con las herramientas que cuenta cada Institución Educativa, siguiendo los pasos establecidos en el Acuerdo Escolar de Convivencia y normativa vigente”.

Por último, dijeron que continuarán trabajando “en la educación en valores, respeto y en la convivencia, para que estas situaciones no vuelvan a suceder en ningún ámbito”.