Entrega de certificados de posgrado sobre extensión universitaria

En la mañana de hoy se realizó de manera virtual la entrega de los certificados de aprobación y participación en el Curso de Posgrado “Conceptualización. Formulación, monitoreo y evaluación de proyectos de extensión”, dictado por el Dr. Gustavo Menéndez de la Universidad Nacional del Litoral y el Lic. Raúl Alfredo Linares de la Universidad Nacional de Rosario.

El curso fue propuesto por la Secretaría de Extensión en articulación con la Secretaría de Investigación y Posgrado de la UNCA y con el propósito general, de compartir con docentes, estudiantes, egresados y no docentes diferentes enfoques conceptuales acerca de la extensión universitaria y sus prácticas.

El acto estuvo presidido por el Rector de la UNCA, ing. Flavio Fama, quien remarcó la importancia de “fortalecer una actividad sustantiva como la extensión, porque la Universidad se debe a la sociedad en la que está inserta”. Más adelante, aseguró que esta iniciativa permite “la institucionalización de la extensión en el trayecto académico y profesional de alumnos, funcionarios, docentes y no docentes universitarios. Y se enmarca en el Programa Institucional de Formación Docente que viene impulsando la Universidad”.

Por su parte, el secretario de Extensión, Ing. Pablo Magini, expresó que el curso “permitió fortalecer y acompañar la Convocatoria de Proyectos de Extensión -Puntos Extensivos- donde se conformaron diversos equipos que presentaron un proyecto, diseñado y formulado a partir de los contenidos desarrollados en el curso y los criterios propuestos para la nueva Convocatoria de Puntos Extensivos”.

La capacitación contó con la participación de 32 docentes, 4 estudiantes y 6 no docentes de las diferentes unidades académicas, la modalidad de cursado fue semi-presencial durante el mes de marzo y mayo del 2020. Durante el cursado contaron con el acompañamiento tutorial dentro del Campus Virtual de la UNCA.