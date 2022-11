Escuelas de Educación Primaria se preparan para el próximo operativo Aprender Muestral 2022

El Ministerio de Educación y la Dirección de Educación Primaria llevaron a cabo junto a docentes y estudiantes de sexto grado de las escuelas primarias de gestión estatal que fueron seleccionadas en nuestra Provincia, el simulacro de preparación para lo que será el próximo operativo “Aprender 2022”.

En la primera instancia de este trabajo, la comisión de Libros para Aprender conformada por: Alicia García, Velia Gómez, Estela Correa y Celia Gómez y Yanina Cuello, realizó diversos encuentros virtuales con docentes, instructores y equipos directivos para aclarar dudas sobre el operativo y acompañar a alumnos sobre la prueba del próximo 23 de noviembre.

Posteriormente, a través de los simuladores de lengua y matemática que provee la cartera educativa nacional, se realizó el acompañamiento “in situ”, donde se visitó las escuelas de Nivel Primario seleccionadas: Esc. Nº180 TM y TT, Nº323 TM y TT, Ribera del Valle, Nº 257 TM, Nº 126 TM y TT, Nº 198 TM y TT, Nº 15 TM, Nº 271 TM, Nº 493 TM, Nº 182 TM y TT, Nº 28 TM y TT, Nº 324 TM, Nº 991 TM, Nº 428 TM y TT, Nº 994 TM y TT, Nº 993 TM y TT, Nº 601 TM, Valle Chico, Nº 162 TM, Nº 196 TM y TT, Nº 353 TM, Nº 195 TM y TT, Nº 243 TM y TT, Nº 161 TM y TT, con la finalidad de familiarizar a los alumnos y docentes con los distintos tipos de actividades que se evalúan en el operativo, despejando dudas sobre los formatos de evaluación, usando la herramienta que se encuentra disponible en la página oficial www.simuladorevaluaciones.educacion.gob.ar

A través de estas acciones los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer el formato de la evaluación y realizar ejercicios a modo de práctica. Para llevar esto a cabo, se utilizaron los recursos tecnológicos con los que cuentan las escuelas Primarias (ADM) y de esta manera poder acompañar a los estudiantes que forman parte de esta prueba muestral. “La idea es que los chicos entiendan que se pregunta en la prueba Aprender y esta no los tome por sorpresa, como pasó en años anteriores, que desconocían que se les iba a preguntar y en muchas casos a pesar de tener conocimientos, no respondían acorde a lo preguntado, o en muchos otros casos no interpretaban las consignas, entonces para que esto no suceda, hemos puesto en marcha esta opción de ensayo, de prueba piloto, para que los chicos se familiaricen y entiendan mejor lo que solicita la muestra censal del operativo”, destacó la directora de Educación Primaria, Ana Laura Marchetti.

Cabe recordar que la prueba se llevará a cabo este 23 de noviembre con la participación de chicas y chicos catamarqueños de sexto grado de la Educación Primaria, que resolverán ítems de Lengua, Matemática y también responderán preguntas de contexto.