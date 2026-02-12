Estricto operativo de seguridad para la final regional entre Tucumán Central y General Paz Juniors en Catamarca

La provincia de Catamarca se prepara para recibir uno de los eventos futbolísticos más relevantes de la región: la gran final que enfrentará a los equipos de Tucumán Central y General Paz Juniors de Córdoba. Con el objetivo primordial de mantener y resguardar el orden público antes, durante y después del cotejo, la Policía de la provincia de Catamarca ha diseñado un operativo de seguridad integral que comenzará mucho antes de que el balón ruede en el campo de juego. Este despliegue no se limitará exclusivamente al perímetro del estadio, sino que se extenderá a los puntos neurálgicos de acceso al territorio provincial para interceptar cualquier eventualidad.

Para asegurar que el flujo de simpatizantes sea controlado y evitar incidentes entre las parcialidades, se han dispuesto controles específicos en los ingresos a la provincia. La estrategia policial contempla la identificación y verificación de cada uno de los asistentes que se trasladen para presenciar el duelo, asegurando que el espectáculo deportivo se desarrolle en un clima de absoluta normalidad y convivencia ciudadana. Las fuerzas de seguridad han sido instruidas para implementar estas medidas con rigor, dado el carácter decisivo del encuentro y la masiva movilización de hinchas que se espera desde las provincias vecinas.

La logística de seguridad ha segmentado los ingresos según el origen de las parcialidades, estableciendo filtros de control obligatorios en rutas estratégicas que conectan con Catamarca. Para el público proveniente de la provincia de Tucumán, se han dispuesto controles estrictos en el puesto caminero de La Viña, donde los simpatizantes de Tucumán Central serán supervisados. Por su parte, para aquellos hinchas provenientes de la provincia de Córdoba que viajen para apoyar a General Paz Juniors, el retén policial se implementará en el sector de Las Salinas. En ambos puntos fronterizos, el personal policial solicitará de manera inexcusable la entrada al partido y el Documento Nacional de Identidad (DNI) a cada persona que ingrese al territorio.

Es fundamental destacar que en este operativo estará en plena vigencia el programa nacional Tribuna Segura, el cual permite cruzar los datos de identidad de los asistentes en tiempo real para detectar personas con restricciones judiciales o prohibiciones de concurrencia a espectáculos deportivos. Esta medida busca blindar el evento y garantizar que solo aquellos espectadores habilitados legalmente puedan acceder a las inmediaciones del recinto deportivo, fortaleciendo el esquema de prevención del delito y la violencia en el fútbol.

Un dato central que las autoridades han remarcado para evitar aglomeraciones innecesarias o posibles disturbios en las inmediaciones del escenario deportivo es la política de comercialización de los tickets. Se ha informado oficialmente que en la provincia de Catamarca no se venderán entradas bajo ninguna circunstancia. Los clubes participantes de la final, Tucumán Central y General Paz Juniors, son los únicos autorizados para disponer los lugares y modalidades de venta, por lo que los simpatizantes deben adquirir sus boletos en sus lugares de origen. Esta disposición traslada la responsabilidad de la expendición a las instituciones y busca disuadir el viaje de aficionados que no cuenten con su ingreso asegurado.

En cuanto a la organización el día del partido, el Estadio Malvinas Argentinas será el epicentro de la jornada y abrirá sus puertas a partir de las 16:00 horas para el público en general. Esto permitirá que los controles de cacheo y validación de entradas se realicen de forma pausada, evitando embotellamientos en los portones de acceso antes del inicio del encuentro, el cual se disputará a las 18:00 horas. La Policía de Catamarca solicita la colaboración de los asistentes para respetar los horarios y las normativas vigentes, permitiendo que la final regional sea recordada como una verdadera fiesta del deporte bajo un marco de orden y seguridad.