Rige un alerta amarilla en Catamarca: advierten sobre tormentas fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por tormentas que abarca un área de cobertura donde se espera el desarrollo de tormentas aisladas, algunas de ellas con características localmente fuertes. La advertencia no implica necesariamente un fenómeno generalizado ni uniforme, pero sí señala la posibilidad de eventos con intensidad significativa en sectores determinados.

De acuerdo con el informe oficial, estas tormentas podrían estar acompañadas por una combinación de fenómenos que incrementan su potencial de impacto. Entre ellos se destacan:

Caída de granizo.

Actividad eléctrica intensa.

Precipitación abundante en cortos períodos.

Ráfagas de viento que pueden alcanzar los 80 km/h.

Además, el parte indica que se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, aunque estos registros pueden ser superados de manera local, dependiendo del comportamiento específico de cada celda de tormenta.

La mención de acumulados variables y potencialmente superiores en algunos puntos refuerza el carácter dinámico e irregular del fenómeno anunciado.

Uno de los aspectos centrales de la alerta radica en la posibilidad de precipitación abundante en cortos períodos de tiempo, un factor que suele concentrar el mayor nivel de atención preventiva. La acumulación prevista de 30 a 60 mm se ubica dentro de un rango que, bajo determinadas condiciones, puede generar anegamientos temporales en sectores específicos.

La advertencia también incluye la probabilidad de ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h, una intensidad capaz de provocar inconvenientes puntuales, especialmente si coincide con tormentas de corta duración pero fuerte desarrollo vertical.

La presencia de actividad eléctrica intensa y la eventual caída de granizo completan el cuadro previsto por el SMN, delineando un escenario en el que distintos factores pueden combinarse en lapsos breves pero de alta intensidad.

El comunicado incorpora una aclaración importante que contextualiza el alcance de la alerta. Los impactos mencionados constituyen escenarios posibles, pero ello no significa que necesariamente vayan a ocurrir en toda la ciudad.

El carácter aislado de las tormentas es un punto central del informe. Esto implica que los fenómenos pueden desarrollarse con intensidad en determinados sectores mientras que en otros no se registren precipitaciones o que estas sean de menor magnitud.

Esta variabilidad espacial explica por qué, en muchos casos, una alerta meteorológica no se traduce en efectos generalizados. El comportamiento de las tormentas aisladas puede resultar altamente localizado, tanto en la distribución de la lluvia como en la intensidad de las ráfagas o en la presencia de granizo.

El SMN subraya que la emisión de la alerta responde a un criterio preventivo. Si bien muchas veces estos fenómenos no generan daños, en otras ocasiones una tormenta puntual sí puede hacerlo, especialmente cuando se combinan lluvia intensa, viento fuerte y actividad eléctrica.

La advertencia busca que la población tome recaudos simples, ajustando actividades al aire libre, asegurando objetos que puedan desplazarse por efecto del viento y prestando atención a la evolución de las condiciones meteorológicas.

El nivel amarillo, dentro del sistema de alertas, señala precisamente esa necesidad de atención y seguimiento, sin implicar una situación de emergencia generalizada. La clave está en comprender que se trata de un escenario de probabilidad, no de certeza.

El pronóstico enfatiza que las tormentas serán aisladas, lo que implica una distribución irregular dentro del área de cobertura. Este tipo de configuración meteorológica puede derivar en contrastes marcados entre distintos sectores: mientras algunos registren acumulados cercanos o superiores a los 60 mm, otros podrían experimentar lluvias débiles o incluso ausencia de precipitaciones.

En este contexto, la alerta amarilla funciona como una herramienta informativa que anticipa posibles eventos de intensidad variable. La combinación de granizo, actividad eléctrica intensa, ráfagas de hasta 80 km/h y acumulados de 30 a 60 mm, con posibilidad de superación local, conforma el núcleo técnico del aviso emitido por el SMN.

La situación, por tanto, requiere atención pero también interpretación precisa: no todos los puntos del área afectada experimentarán necesariamente las condiciones más severas. Sin embargo, la posibilidad de que una tormenta puntual alcance intensidad considerable justifica la advertencia y el llamado a la prevención.

En síntesis, el mensaje oficial es claro: el escenario previsto contempla fenómenos potencialmente fuertes, pero de carácter aislado y localizado. La recomendación es mantenerse informado y adoptar medidas básicas de cuidado ante una evolución que, aunque incierta en su distribución exacta, podría presentar episodios de impacto acotado pero significativo.